Правительство и нефтяники подписали соглашение по ценам на бензинОбщественная служба новостей вчера в 06:48

Соглашение подписано уже, все расписались.

Для поддержания стабильных цен на бензин правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение. Эту информацию озвучил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает «Коммерсант». В ответ на вопрос журналистов Козак ответил: «Подписаны уже, все расписались».

Правительство и нефтяники подписали соглашение по ценам на бензин

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