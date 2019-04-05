Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение по ценам на бензинОбщественная служба новостей вчера в 06:48
Для поддержания стабильных цен на бензин правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение. Эту информацию озвучил вице-премьер Дмитрий Козак, сообщает «Коммерсант». В ответ на вопрос журналистов Козак ответил: «Подписаны уже, все расписались».
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 05:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»
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