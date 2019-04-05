Энергетика

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливоRT на русском 05:39

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Дмитрий Козак
Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 05:21

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