Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливоRT на русском 05:39
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 05:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»
Деловой квартал (Красноярск)06:46
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Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
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Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял 1 миллиард долларов
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов на открытии торгов биржи NASDAQ из-за падения акций Tesla.
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Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
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Авто
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Еврокомиссия (ЕК) обвинила три концерна автопроизводителей - BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche) - в картельном сговоре с целью сдерживания разработки технологий очистки выхлопных газов автомобилей на европейском рынке.
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Футбол
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"Виллем II" расторг контракт с бывшим полузащитником "Спартака" Арасом Езбилисом, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 09:18
Энергетика
Белоруссия решила на четверть поднять тариф на транзит нефти из России
Белоруссия письменно уведомила компанию «Транснефть», что планирует повысить тарифы на транзит нефти на 23%.
Обновлено в 07:09
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
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Технологии
AliExpress станет продавать российские товары
Новую систему регистрации продавцов начала тестировать в России входящая в группу Alibaba площадка Tmall.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли завершающие испытания крылатой ракеты «Нептун», заявил президент Украины Пётр Порошенко 5 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:57
Единоборства
Кокляев пообещал положить Емельяненко с одного удара
В свою очередь Кокляев опубликовал ответное видео с тренажером-грушей, показывающим силу удару.
Обновлено в 07:07
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Компания Renault определилась с названием кросс-вэна, носившего заводской индекс RBC. Новинка будет называться Renault Triber.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Более 99% жителей Москвы уже смотрят цифровое телевидение
Обновлено в 11:48
Футбол
Семак рассказал, каким видит будущее Кокорина в «Зените»
В пятницу, 5 апреля, на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что хочет, чтобы нападающий Александр Кокорин обсудил с клубом вопрос продолжения его карьеры после выхода из СИЗО.
Обновлено в 06:51
Политика
В Кремле прокомментировали данные о желающих эмигрировать россиянах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:16
Политика
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений
Венесуэла и Россия подписали 11 стратегических соглашений в рамках работы межправкомиссии (МПК) Россия-Венесуэла высокого уровня.
Обновлено в 10:54
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
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Шарлиз Терон заявила, что одинока уже 10 лет
Американская актриса Шарлиз Терон заявила, что одинока уже целых 10 лет, поэтому готова снова выйти замуж.
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Политика
Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400
Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Во Владивостоке горит склад стройматериалов
Обновлено в 10:53
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В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено вчера в 04:44
Экономика
Продажа «Ленты»: «Магнит» предложил больше «Севергрупп»
Цена предложения "Магнита" оказалась больше параметров, объявленных "Сверегрупп": 3,65 доллара за GDR (глобальную депозитарную расписку) против 3,6 доллара.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Оксану Самойлову раскритиковали за избалованность дочери
Обновлено в 11:30
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07