Энергетика
Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливоRT на русском 05:39
Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 05:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»
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