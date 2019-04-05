Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливоRT на русском 05:39

Соглашение подписано уже, все расписались.

Соглашение между правительством и нефтяными компаниями по стабилизации ситуации на топливном рынке подписано. Как передаёт ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Правительство и нефтяники подписали соглашение о ценах на топливо

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