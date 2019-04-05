Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке ценРБК 05:43

Соглашение подписано уже, все расписались.

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Слова вице-премьера передает ТАСС.

Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке цен

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