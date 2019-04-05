Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке ценРБК 05:43
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Слова вице-премьера передает ТАСС.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 05:21
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Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Служба сослалась на решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску ВТБ о защите деловой репутации, вынесенное в ноябре 2018 г. Это решение касалось публикаций, в большинстве из которых были упомянуты ВТБ, президент банка Андрей Костин и Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Россиянин пожаловался на судью из-за ее сексуальности
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Смартфон Lenovo K6 Enjoy построен на бюджетной платформе
Стоимость новинки составляет 210 долларов. Смартфон с 6,2-дюймовым экраном HD+ построен на бюджетной платформе SoC MediaTek Helio P22.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
НАТО проведет масштабные учения в Черном море
С 5 по 13 апреля НАТО проведет в Черном море учения "Морской щит 19".
Обновлено вчера в 06:39
Авто
Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы КНР
Hyundai два года назад для китайского рынка представила бюджетный седан Reina, который создан на прошлом поколении Hyundai Solaris.
Обновлено вчера в 11:34
Политика
Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО
Всемирная торговая организация (ВТО) поддержала позицию российских властей в транзитном споре "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам", пишет "Украинская правда".
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«Ахмат» убрал флаг Косова со стадиона в Грозном
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Хоккеист Кучеров побил очередной рекорд НХЛ
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Общество
Названы самые популярные имена российских новорожденных
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Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Общество
В Ленобласти создадут центр по трудоустройству уволенных рабочих Ford
Единый центр координации трудоустройства уволенных рабочих Ford будет создан после ухода компании с площадки во Всеволожске Ленинградской области, сообщил председатель комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Алексей Брицун на встрече с рабочими завода во Всеволожске.
Обновлено в 05:53
Политика
В Кремле оценили данные Росстата о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с докладом Росстата относительно того, что треть российских семей не в состоянии купить себе новую пару сезонной обуви.
Обновлено в 06:43
Авто
Audi Q8 планируют выпускать в России
Ранее Росстандарт выдал ОТТС на кросс-купе Audi Q8 словацкого производства.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
В Мытищах поймали угонщика первого в России BMW Х7
Ряд СМИ уточняет, что украденный автомобиль был первой поставленной в Россию машиной новой модели BMW Х7.
Обновлено в 07:06
Гаджеты
Названы российские цены Xiaomi Mi 9 и Redmi 7
Компания Xiaomi официально представила в России два новых смартфона — флагман Mi 9 и бюджетную модель Redmi 7. Версия с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ стоит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб покупатель заплатит 37 990 рублей.
Обновлено вчера в 23:07
Экономика
В big data не предлагали запретить доступ Facebook к данным россиян
Ранее в пятницу газета РБК написала, что эксперты предложили запретить иностранным компаниям, не имеющим российского юридического лица, таких как Facebook, Twitter, Instagram, использовать данные граждан России.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
Видео со съемок последнего клипа Началовой появилось в Сети
Представитель Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала видео, которое было сделано на съемках последнего клипа певицы.
Обновлено в 06:19
Экономика
Михельсон рассказал о фактической мощности трех линий «Ямала СПГ»
Реальная мощность трех линий завода "Ямал СПГ" превышает проектную в 16,5 миллиона тонн и фактически составляет 17,5 миллиона тонн, заявил глава основного акционера проекта "Новатэка" Леонид Михельсон.
Обновлено в 07:02
Авто
Китайский бренд GAC выходит на российский рынок с тремя новинками
Стоит отметить, что стенд GAC Motor на питерском моторшоу стал самым крупным, обогнав по площади даже лидера российского рынка — компанию АВТОВАЗ.
Обновлено вчера в 10:52
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
Семак поддержал арестованного игрока «Зенита» Кокорина
Обновлено в 05:04
Политика
Мэй попросила Евросоюз отложить Brexit до 30 июня
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обратилась в Евросоюз с просьбой отложить Brexit до 30 июня, пока она пытается прийти к межпартийному соглашению о дальнейших действиях Лондона.
Обновлено в 05:27
Общество
ГИБДД планирует изменить правила сдачи на водительское удостоверение
По данным издания, на разработку новых правил по приему теоретических экзаменов может уйти два года.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
В Германии высказали претензии к действиям США на базе «Рамштайн»
Представители Бундестага высказали претензии и по поводу того, что федеральное правительство, по сути, закрывает глаза на то, что делают на «Рамштайне» американцы.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла
При вскрытии в пищеводе погибшей нашли покрытый гноем обломок деревянной зубочистки длиной 3,5 сантиметра.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Находившийся под домашним арестом челябинец убил соседку
Сотрудники следственных органов проверяют информацию СМИ о том, что 71-летний житель Челябинска, находившийся под домашним арестом за убийство родственницы, убил свою 41-летнюю соседку.
Обновлено вчера в 12:25
Транспорт
В Москву вернулись дачные пробки
Повторение ситуации стоит ждать в воскресенье, но тогда пробки уже будут формироваться в обратном направлении.
Обновлено в 05:41