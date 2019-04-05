Энергетика
Правительство и нефтяники подписали новое соглашение о заморозке ценРБК 05:43
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. Слова вице-премьера передает ТАСС.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 05:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»
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