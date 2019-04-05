Правительство и нефтяники договорились о заморозке ценУралинформбюро вчера в 09:04

Соглашение подписано уже, все расписались.

"Соглашение подписано уже, все расписались", – приводит ТАСС слова Дмитрия Козака. Компании обязуются продлить заморозку цен на топливо на второй квартал 2019 года (апрель-июнь) и не будут до конца года повышать цены выше инфляции.

Правительство и нефтяники договорились о заморозке цен

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