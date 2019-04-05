Энергетика
Правительство и нефтяники договорились о заморозке ценУралинформбюро вчера в 09:04
"Соглашение подписано уже, все расписались", – приводит ТАСС слова Дмитрия Козака. Компании обязуются продлить заморозку цен на топливо на второй квартал 2019 года (апрель-июнь) и не будут до конца года повышать цены выше инфляции.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 05:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»
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