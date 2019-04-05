Энергетика
Правительство и нефтяники договорились о сдерживании цен на бензинТВК вчера в 08:17
К осени 2018 г. в Счетной палате заявили о риске роста цен на топливо из-за высоких цен на нефть. После этого появилось соглашение между правительством и нефтяниками о заморозке цен. В таком формате соглашение действовало до 31 марта 2019 г.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 05:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»
Деловой квартал (Красноярск)вчера в 06:46
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Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко высмеял сдачу анализов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:01
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Общество
В Египте обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
В египетском городе Ахмим нашли гробницу эпохи Птолемеев, возраст которой составляет более двух тысяч лет.
Обновлено в 11:31
Футбол
ЦСКА обыграл «Спартак» в московском дерби
Московский ЦСКА обыграл своего самого принципиального соперника, "Спартак", в рамках 22-го тура чемпионата России - 2:0. Успех армейцам принес дубль Арнора Сигурдссона.
Обновлено в 14:00
Энергетика
Цены на автомобильное топливо вырастут в Белоруссии на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля).
Обновлено в 11:19
Экономика
Путин одобрил пять новых налогов
Президент России Владимир Путин поддержал превращение шести неналоговых платежей в пять налогов.
Обновлено вчера в 12:56
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Николая Ковалева похоронят на Военном мемориальном кладбище
Экс-главу ФСБ Николая Ковалева похоронят 8 апреля на Военном мемориальном кладбище.
Обновлено в 11:50
Космос
Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид
Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено вчера в 06:54
Политика
В Венесуэле начались акции сторонников и противников Мадуро
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Сати Казанова задумалась о беременности
Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Ливии остановили наступление Хафтара
В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено вчера в 09:22
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Здоровье
Семья, здоровье, футбол: какие темы больше всего волнуют россиян
Выяснилось, что наиболее популярными оказались запросы, связанные с отношениями, семьей, пляжным отдыхом, блюдами национальных кухонь, популярной музыкой и получением образования за рубежом.
Обновлено в 05:19
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 на учениях подстрелил сам себя
В ходе учений на авиабазе Леуварден, которые проходили 21 января, истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения после того, как подбил сам себя.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Лолита впервые озвучила причины расставания с Цекало
Обновлено в 10:51
Общество
Минздрав России предложил наказывать за призыв к отказу от прививок
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, отметила, что готовится проект закона на запрет подобных призывов, так как через средства массовой информации и в интернете религиозные секты распространяют недостоверные сведения о вакцинации и призывы к отказу от нее, что вызывает опасения у жителей регионов России сделать прививки.
Обновлено вчера в 10:53
Кино
Семья Майкла Джексона выпустила фильм о скандале с педофилией
Обновлено в 10:50
Политика
Пушков высмеял Зеленского и Порошенко за сдачу анализов
Российский сенатор назвал этот ход кандидатов в президенты несомненным вкладом Украины в мировую выборную практику Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал сдачу анализов на алкоголь и наркотики кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Почему население в России убывает
В России растет смертность населения, за 2018 год она увеличилась в 32 регионах.
Обновлено в 14:01
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Шоу-бизнес
Надели ошейник на слона: Меган Маркл и принц Гарри опубликовали фото из своего первого отпуска
Принц Гарри (Prince Harry) уже совсем скоро отметит первую годовщину со дня свадьбы со своей избранницей Меган Маркл (Meghan Markle).
Обновлено в 09:29
Политика
Страны G7 призвали Россию вернуться к выполнению ДРСМД
Главы МИД стран «Большой семёрки» по итогам саммита во Франции призвали Россию вернуться к полному соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
ДНР: ополчение уничтожило огневые точки и технику ВСУ
Ополченцы самопровозглашенной ДНР уничтожили бронетехнику украинских силовиков и огневые точки, с которых обстреливалась территория республики.
Обновлено в 09:07
Политика
Соловьев выгнал из студии польского политолога
Телеведущий Владимир Соловьев выгнал из студии польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено в 03:04