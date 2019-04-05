Энергетика
Правительство и нефтяники договорились о сдерживании цен на бензинТВК вчера в 08:17
К осени 2018 г. в Счетной палате заявили о риске роста цен на топливо из-за высоких цен на нефть. После этого появилось соглашение между правительством и нефтяниками о заморозке цен. В таком формате соглашение действовало до 31 марта 2019 г.
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Соглашение подписано уже, все расписались.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС вчера в 05:21
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Вице-премьер Дмитрий Козак:«Цены на заправках в понедельник не поднимутся»
Деловой квартал (Красноярск)вчера в 06:46
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