Правительство и нефтяники договорились о сдерживании цен на бензинТВК вчера в 08:17

Соглашение подписано уже, все расписались.

К осени 2018 г. в Счетной палате заявили о риске роста цен на топливо из-за высоких цен на нефть. После этого появилось соглашение между правительством и нефтяниками о заморозке цен. В таком формате соглашение действовало до 31 марта 2019 г.

Правительство и нефтяники договорились о сдерживании цен на бензин

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