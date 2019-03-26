Финансы
Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашениеREGNUM 00:57
Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нацбанк Казахстана будет поддерживать уровень базовой ставки на 3,0-3,5% выше инфляции
Financial Oneвчера в 23:30
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Общество
Фонд ЖКХ получит на расселение аварийного жилья 106 млрд рублей
Правительство России постановило предоставить Фонду ЖКХ в 2019-2021 годах для финансовой поддержки региональных программ расселения аварийного жилья 106,2 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Минпромторг рассчитывает получить сертификаты на МС-21 в 2020 году
Минпромторг рассчитывает получить российский и европейский сертификаты на самолет МС-21 в 2020 году.
Обновлено в 00:14
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться
Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Политика
Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 12:17
Транспорт
Строители требуют еще $700 млн на ЦКАД
Напомним, Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, поручал Минтрансу и "Автодору" устранить узкие места на ЦКАД.
Обновлено в 00:41
Политика
Россияне смогут въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Главы внешнеполитических ведомств обсудят возможность въезда россиян в Турцию по внутренним паспортам на переговорах, которые начнутся 28 марта в Анталье.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено вчера в 15:19
Авто
Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus
Обновлено вчера в 19:34
Авто
АвтоВАЗ модернизирует внедорожник LADA 4x4
Составленный инженерами Волжского автозавода план доработок состоит из 17 ключевых пунктов, призванных сделать автомобиль более комфортным.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
Уголовное дело против вице-президента ОАК возбудили после проверки ФСО
В СИЗО вместо ФСО Оперативно-разыскные мероприятия по делу арестованного в октябре 2018 года вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергея Герасимова проводили оперативники Федеральной службы охраны (ФСО), следует из материалов дела (копии документов есть у РБК), подлинность которых подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Обновлено в 00:00
Спорт
Дальмайер задумалась о завершении карьеры в 25 лет
Двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер призналась, что всерьёз рассматривает возможность завершения профессиональной карьеры и примет решение в течение ближайших месяцев.
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
ХАМАС объявил о взаимном прекращении огня с Израилем
Обновлено вчера в 16:25
Гаджеты
Регулятор рассекретил смартфон Samsung Galaxy A70 с тройной камерой
На сайте Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) появилась информация о смартфоне среднего уровня Samsung Galaxy A70.
Обновлено вчера в 04:29
Игры
В Battlefield V стал доступен режим королевской битвы
Создатели Battlefield V уже очень давно начали тизерить «Огненный шторм», и теперь эта уникальная версия «королевской битвы» наконец-то стала доступна всем владельцам шутера.
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Прибалтика требует компенсацию за ущерб от советской оккупации
Латвия, Литва и Эстония организовали конференцию, где будут подсчитывать ущерб от советской оккупации.
Обновлено вчера в 10:01
Здоровье
В Башкирии врачи посмеялись над средней зарплатой по больнице
Напомним, в Салаватском роддоме, переданном в частные руки, продолжается борьба против концессии.
Обновлено вчера в 10:14
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В США приняли законопроект против энергосотрудничества России и ЕС
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Раскрыт план Порошенко в случае проигрыша выборов
Издание «Украинская правда», ссылаясь на штаб Порошенко, сообщает о том, что, если кандидат проиграет выборы, он намерен переименовать партию и сделать ставку на выборы в парламент.
Обновлено вчера в 14:37
Игры
Bethesda раздаёт Morrowind в честь юбилея The Elder Scrolls
Обновлено вчера в 10:54
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Бурятии депутату незаконно отдали в аренду озеро у Байкала
Следственный комитет возбудил уголовное дело В Бурятии следователи возбудили уголовное дело по факту предоставления в аренду депутату города Северобайкальск озера под видом земельного участка.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
«Луцк мертв»: на Украине осквернили памятник Тарасу Шевченко
В городе Луцк неизвестные осквернили памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко, сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на представителя управления Национальной полиции в Волынской области.
Обновлено вчера в 22:51