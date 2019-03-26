Экономика
Правительство и Нацбанк Казахстана планируют подписать соглашениеREGNUM 00:57
Национальный банк Казахстана предложил правительству республики подписать соглашение о координации мер макроэкономической политики на 2019 год, заявил 26 марта премьер-министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства, сообщили в пресс-службе правительства.
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В Нацбанке Казахстана рассказали, как будут повышать предсказуемость курса тенге
Вестник Кавказа04:21
Нацбанк Казахстана будет поддерживать уровень базовой ставки на 3,0-3,5% выше инфляции
Financial Oneвчера в 23:30
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
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Происшествия
«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии
Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
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Политика
Савченко призвала украинцев не голосовать за «старых политиков»
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко на своей странице в Facebook призвала украинцев не голосовать на президентских выборах за «старых политиков».
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Культура
Годунова после Годунова. О каких события расскажет продолжение «Годунова»
Первая часть "Годунова" В ноябре 2018 года канал "Россия 1" представил "Годунова" — исторического сериала, который рассказывал об одном из самых неоднозначных русских царей.
Обновлено вчера в 17:15
Культура
Константин Толкачев поспорил с Сергеем Шнуровым
Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев на своей странице в социальной сети «Фейсбук» подискутировал с известным российским музыкантом Сергеем Шнуровым по вопросам развития культуры в нашей страны.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Возле Кремля украли кабель правительственной связи
Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.
Обновлено в 03:09
Политика
В Британии проголосовали за определение Brexit парламентом
Среди вариантов, по данным средств массовой информации, есть проведение еще одного всеобщего голосования, отмена "Брекзита", выход из Европейского союза без соглашения, а также сохранение членства Великобритании в Таможенном союзе Евросоюза и сохранение присутствия на едином рынке Европы.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Суд 3 апреля начнет слушания по делу Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы 3 апреля начнет процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 03:30
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
Сборной Украины грозят технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом
Если ФИФА найдет какие-либо нарушения, то команде Андрея Шевченко будет грозить техническое поражение в матчах, в которых принимал участие 31-летний форвард.
Обновлено в 04:38
Футбол
«Уфа» может уволить тренера Кириченко
Дмитрий Кириченко может лишиться должности главного тренера "Уфы".
Обновлено в 03:12
Гаджеты
Galaxy A90 станет первым настоящим безрамочным смартфоном от Samsung
Инсайдеры информируют, новый Galaxy A90 станет первым настоящим безрамочным смартфоном от Samsung.
Обновлено вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Промоутер объяснил, почему Началова не стала звездой
Обновлено в 04:33
Политика
Судьбу российских губернаторов после отставки изучили
Четверть российских губернаторов осталась во властных структурах страны после отставки.
Обновлено вчера в 21:40
Единоборства
Глава UFC прокомментировал решение Макгрегора завершить карьеру
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал решение Конора Макгрегора уйти из ММА и бросить карьеру.
Обновлено в 04:17
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Авто
Кроссовер Skoda Kodiaq превратится в пикап
Компания Skoda превратит кроссовер Kodiaq в спортивный двухдверный пикап.
Обновлено вчера в 06:24
Здоровье
В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорождённой дочери
Центральный районный суд Читы во вторник 26 марта взыскал с Забайкальского краевого перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу Татьяны и Андрея Гантимуровых в качестве компенсации морального вреда за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля
25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.
Обновлено вчера в 16:13
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Интернет
Произошла массовая атака хакеров на пользователей Asus
Хакеры ShadowHammer через уязвимость в программном обеспечении для обновления драйверов в режиме онлайн Asus Live Update избирательно атаковали более 600 пользователей, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».
Обновлено в 00:09
Экономика
Россиянам пообещали пенсионные доплаты
Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается.
Обновлено в 05:18
Космос
Ученые НАСА нашли возможный источник «кирпичиков жизни» на Марсе
Год назад, после длительных споров и повторных проверок, аппарат НАСА подтвердил свои первоначальные замеры и сделал потрясающее открытие, обнаружив "древнюю" органику в толще осадочных пород на дне пересохшего озера.
Обновлено в 05:26
Важное за сутки
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Три человека погибли в ДТП с участием двух грузовиков вечером 25 марта в Вологодской области.
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Оскар Кучера станет отцом в пятый раз
На днях жена Оскара Кучеры перестала скрывать свою беременность и опубликовала в Инстаграме фото, подтверждающее, что 44-летний телеведущий скоро вновь станет отцом.
Обновлено в 05:23
Общество
Мероприятия по ликвидации борщевика стартуют в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил приступить к ликвидации борщевика в регионе.
Обновлено в 05:21