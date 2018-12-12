Экономика

Правительство докапитализировало «РЖД» на 55 млрд рублей
Саминвестор
03:38

12 декабря 2018 года правительство РФ сообщило об увеличении уставного капитала ПАО «РЖД» на 54,8 млрд рублей. Дополнительные средства потребовались для модернизации железнодорожной инфраструктуры. В распоряжении правительства говорится, что средства будут перечислены из федерального бюджета.
Саминвестор03:38

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Правительство РФ увеличило уставной капитал РЖД почти на 55 млрд рублей

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EAOmedia.ru10 декабря в 00:30
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 04:05, Ашберн
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