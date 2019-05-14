Политика
Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за КурилыРИА Новости 01:11
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" за Курильские острова.
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Японского депутата призывают покинуть парламент после слов о «войне за Курилы»
Московский Комсомолец00:53
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Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
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Экономика
СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Энергетика
В «Татнефти» опровергли данные о применении органических хлоридов
"Татнефть" не использует органические хлориды при добыче нефти, сдаваемое в систему "Транснефти" сырье, согласно лабораторным пробам, соответствует техническим нормам.
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Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Официант в Нью-Йорке вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов
В Нью-Йорке официант вернул посетительнице чек на 424 тысячи долларов, который она забыла в пиццерии.
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Гаджеты
Xiaomi выпустит книжку на электронных чернилах
Гаджет получит экран на базе электронных чернил диагональю порядка 8 дюймов с поддержкой 16 градаций серого и широкими кромками, чтобы было удобно держать.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Напомним, в январе страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, в феврале на 4,3% проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, пенсии по государственному обеспечению в апреле увеличены на 2%. Причитающиеся неработающим пенсионерам суммы выплат подлежат перерасчету с 1 января 2019 года и будут выплачены в мае текущего года.
Обновлено 11 мая в 03:00
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Минпромторг предлагает заменить спирт в боярышнике и корвалоле
Минпромторг предлагает запретить использовать спирт, полученный из пищевого сырья, для производства валокордина, боярышника, корвалола и ряда других настоек.
Обновлено в 01:28
Политика
Оператор «Северного потока-2» ответил на угрозу санкций США
Проект газопровода «Северный поток-2» полностью соответствует закону и не нуждается в плане Б на случай введения санкций США.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Против персонала магазина завели дело из-за таблеток от курения
В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
Обновлено в 00:14
Экономика
Банк России перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля
Центробанк (ЦБ) РФ в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, сообщили СМИ.
Обновлено 12 мая в 23:00
Общество
Россияне назвали любимых героев «Игры престолов»
Обновлено вчера в 20:11
Политика
В МИД надеются, что Зеленский четко обозначит приоритеты по Донбассу
В Москве надеются, что избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации более четко обозначит свои приоритеты по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Обновлено в 00:57
Общество
Роскачество проверило плавленые сыры
Обновлено в 01:28
Политика
КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США
МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.
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Авто
Определились самые угоняемые автомобили в России
Аналитики компании «АльфаСтрахование» назвали самые угоняемые автомобили в России в I квартале 2019 года.
Обновлено в 02:05
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево
По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Шнуров: три человека в красном сказали: «Гадость» — это не все фаны «Спартака»
Лидер группы «Ленинград» и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров высказался о предстоящем концерте на домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» в Москве.
Обновлено в 01:06
Культура
Картину Поля Сезанна продали на аукционе в Нью-Йорке почти за $60 млн
На аукционе Christie's в Нью-Йорке (США) натюрморт французского художника-живописца Поля Сезанна «Кувшин и фрукты» был продан за $59,29 млн, картина стала самой дорогой на состоявшихся 13 мая торгах, сообщается на сайте аукционного дома.
Обновлено в 01:55
Музыка
В Тель-Авиве выберут первых десять финалистов «Евровидения-2019»
Первые десять финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» будут определены во вторник 14 мая.
Обновлено вчера в 18:04
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Экономика
Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах
Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
В Нота-банке вскрылась корпоративная растрата
МВД выяснило, как из банка-банкрота исчезли 25 млрд руб. Выяснять обстоятельства хищения средств вкладчиков Нота-банка, как стало известно "Ъ", следственный департамент МВД начал в феврале этого года.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Путин примет Лаврова и Помпео после их переговоров в Сочи
Президент России Владимир Путин примет в своей сочинской резиденции главу российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео 14 мая.
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Избранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира.
Обновлено вчера в 10:48
Политика
Филарет заявил о расколе «новой церкви» на Украине
Обновлено вчера в 08:45