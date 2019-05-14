Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за КурилыРИА Новости 01:11

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" за Курильские острова.

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за Курилы

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