Политика
Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за КурилыРИА Новости 01:11
Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" за Курильские острова.
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Японского депутата призывают покинуть парламент после слов о «войне за Курилы»
Московский Комсомолец00:53
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