Политика

Правительство Японии осудило слова депутата о «войне» за КурилыРИА Новости 01:11

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "войне" за Курильские острова.
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Японский депутат покинет партию после слов о «войне» за Курилы

Газета.Ru00:43

Японского депутата призывают покинуть парламент после слов о «войне за Курилы»

Московский Комсомолец00:53

Японский депутат покинет партию после слов о войне за Курилы

Говорит Москва00:57

Японский депутат покинет партию после заявления о «войне» за Курилы

REGNUM01:22

Японский депутат покинет партию после высказываний об отвоевании Курил у России

ТАССвчера в 23:35

Японского депутата могут исключить из партии из-за слов о «войне» за Курилы

РИА Новостивчера в 23:02

Японский депутат покинет партию после высказываний об отвоевании Курил у РФ

Известия00:29
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Здоровье

В Свердловской области от укусов клещей пострадали 4,8 тысячи человек

В Свердловской области от присасывания клещей пострадали 4 793 человека, таковы данные на 13 мая.
Обновлено в 01:42
Кино

70% россиян не смотрели «Игру престолов»

Обновлено вчера в 20:35
Общество

Писательница Толстая предрекла Малахову ад после передачи про Доренко

Российская писательница Татьяна Толстая в соцсетях раскритиковала передачу телеведущего Андрея Малахова, посвященную скончавшемуся журналисту Сергею Доренко.
Обновлено вчера в 16:29
Гаджеты

В голосовых звонках WhatsApp нашли крупную уязвимость

Голосовые звонки WhatsApp используются для внедрения израильских шпионских программ, пишет Financial Times.
Обновлено в 02:33
Общество

Роскачество проверило плавленые сыры

Обновлено в 01:28
Политика

Евросоюз прокомментировал выдачу паспортов РФ в Донбассе

Призыв главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса ввести санкции из-за решения Москвы об упрощенной процедуре получения гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик является только формальным поводом для антироссийской риторики Запада, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Историю знакомства с Пугачевой рассказал Галкин

Шоумен Максим Галкин поделился с фолловерами своего инстаграма историей знакомства с супругой - эстрадной звездой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:21
Авто

Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию

Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года.
Обновлено в 03:30
Политика

Дмитрию Пьяных стало стыдно за поведение коллег-депутатов

Депутатов Саратовской областной думы призвали задуматься над своим поведением во время обсуждения законопроектов.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова рассказала поклонникам о разводе с Гурамом Баблишвили

Анфиса Чехова рассказала своим поклонникам о разводе с супругом Гурамом Баблишвили.
Обновлено в 00:44
Общество

Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика

Китай обвалил индексы фондовых бирж США

Американские фондовые индексы обвалились в понедельник, 13 мая, после того, как Китай объявил о введении с 1 июня торговых пошлин на ввоз более пяти тысяч товаров из США.
Обновлено вчера в 15:11
Футбол

Андрей Червиченко: «Если Цорн мягкий и дружелюбный, то для „Спартака“ — это точно мимо»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном назначении Томаса Цорна генеральным директором московского клуба.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 02:14
Транспорт

Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России

Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».
Обновлено в 00:05
Шоу-бизнес

Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту

Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Авто

Пикап Ram оснастили 0,2-литровым двигателем от газонокосилки

Житель США разместил на своем канале запись, на которой можно рассмотреть достаточно «зрелый» экземпляр пикапа Dodge Ram, особенностью которого стал двигатель от газонокосилки.
Обновлено в 01:23
Здоровье

Названа главная причина детского ожирения

Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Тольятти предотвратили падение башенного крана на жилые дома

В МЧС Самарской области сообщили, что кран высотой 45 метров (длина стрелы 17 метров) располагается на строительной площадке строящегося 16-этажного жилого дома на ул. Гидротехническая, 24.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Соловьёв выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Ранее Соловьёв во время вечернего ток-шоу выгнал из студии телеканала «Россия 1» польского эксперта Якуба Корейбу.
Обновлено вчера в 19:47
Авто

Названы топ-10 самых популярных кроссоверов в РФ по итогам апреля

Эксперты аналитического агентства «Автостат» подготовили рейтинг самых продаваемых кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти»

Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».
Обновлено вчера в 20:00
Общество

Омбудсмен Бурятии попросит проверить ролик сотрудников УФСИН

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова планирует обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) РФ с просьбой провести проверку появившегося в интернете ролика, изготовленного в Управлении ФСИН России по Республике Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на слова самой Жамбаловой.
Обновлено в 02:54
Политика

Порошенко предложили сдать Севастополь в аренду США

Петиция с предложением передать Севастополь в аренду США появилась на сайте президента Украины 11 мая и за два дня набрала 63 голоса из 25 тысяч, необходимых для того, чтобы администрация Порошенко рассмотрела инициативу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

В США суд обязал Bayer выплатить $2 млрд заболевшим раком супругам

Суд в Сан-Франциско обязал концерн выплатить двум американцам, заболевшим раком, более 2 млрд долларов.
Обновлено в 03:32
Транспорт

Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам

С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Футбол

Широков считает, что Кокорин может вернуться в состав «Зенита»

Бывший полузащитник "Зенита" Роман Широков высказал мнение, что нападающий команды Александр Кокорин может вернуться в состав команды.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие

Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

Протестующих россиян наказали слезоточивым газом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге против людей, просящих не строить храм на месте сквера, неизвестные применили слезоточивый газ.
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию 3:0 на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 14:28
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