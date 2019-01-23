Политика

Путин рассказал о переговорах с Абэ по КуриламГазета.Ru вчера в 13:06

В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Переговоры, в ходе которых стороны обсудили заключение мирного договора, продлились более трех часов. Лидеры стран подтвердили готовность дальнейшей работы над заключением соглашения.
Читать в источнике
Владимир Путин
Полагаю, что такая интенсивность политических связей является подтверждением заинтересованности двух стран в развитии сотрудничества на принципах добрососедства, уважения и учета интересов друг друга. Именно в таком позитивном ключе обсудили с господином премьер-министром двустороннюю повестку дня.
— Владимир ПутинРИА Новости вчера в 10:20

Подробнее о событии

В Японии заявили, что заключение мирного договора с Россией займет время

ТАССвчера в 22:37

В Японии оценили переговоры Путина и Абэ

Известия03:00

В Японии оценили ситуацию вокруг мирного договора с Россией

Газета.Ruвчера в 23:55

Генсек правительства Японии назвал прекрасным стартом переговоры Путина и Абэ

Телеканал 360°01:15

25-й шаг к подписанию мира: Путин и Абэ три часа обсуждали будущее Курил

Вести.Ruвчера в 13:10

Эксперт прокомментировал итоги переговоров между Путиным и Абэ

RT на русскомвчера в 12:00

В ГД считают, что ажиотаж вокруг Курил возник из-за предстоящей встречи Путина и Абэ

Дума ТВвчера в 05:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 04:12, Ашберн
Авто

«Яндекс» выпустил бортовой компьютер для автомобилей

Обновлено в 02:01
Авто

Процесс создания лимузина Aurus показали на видео

Министерство промышленности и торговли РФ на своей странице в Youtube опубликовало видео, в котором обнародовало процесс создания российского автомобиля класса «люкс» семейства Aurus.
Обновлено в 02:05
Авто

Главный завод Subaru остановил производство

На предприятии Subaru в Японии, где выпускаются 60% всех автомобилей бренда, приостановили производство.
Обновлено в 04:05
Общество

Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов

Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников

Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться.
Обновлено в 02:34
Происшествия

СК признал пытавшегося угнать самолет мужчину трезвым

Следственный комитет предъявил обвинения 41-летнему Павлу Шаповалову, который накануне попытался угнать и направить в Афганистан самолет.
Обновлено в 02:38
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено вчера в 12:47
Происшествия

Появилось видео избиения Виторганом Богомолова

Которую правильнее назвать избиением: Виторган после короткого диалога наносит оппоненту удар, от которого Богомолов теряет равновесие.
Обновлено вчера в 15:38
Космос

Во время затмения на Луну упал метеорит

Обновлено в 00:22
Общество

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Обновлено в 00:04
Экономика

На импортный алкоголь начали повышать цены

Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Интернет

Новый вирус для взлома криптокошельков обнаружили в Сети

Вирус, который выкрадывает пароли от кошельков криптовалют, обнаружили специалисты из компании высоких технологий "Доктор Веб".
Обновлено в 00:32
Футбол

Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф.
Обновлено в 03:40
Авто

Mitsubishi привезёт в Россию 7-местный Outlander

Весьма многочисленные российские поклонники среднеразмерного кроссовера Mitsubishi Outlander скоро увидят его в новой ипостаси – с удлинённым кузовом и 3-м рядом сидений.
Обновлено вчера в 10:35
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать обморожения

В связи с установившимися в ряде российских регионов отрицательными температурами специалисты Роспотребнадзора дали жителям страны рекомендации относительно того, как избежать переохлаждения и обморожения.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Свидетель обвинения обналичил для «Седьмой студии» 25 миллионов рублей

На процессе по делу «Седьмой студии» свидетель Синельников по просьбе прокурора "сориентировал суд" и предположил, что за период сотрудничества с "7 студией" (с ноября 2011 до 2014 год) им была обналичена сумма в 25 миллионов рублей.
Обновлено в 02:29
Общество

В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба

Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:39
Авто

Maserati Levante получил спецверсию Vulcano

Компания Maserati представила спецверсию кроссовера Levante — исполнение Vulcano, которое выпустят тиражом 150 экземпляров.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия

В 32 регионах России прошли спецоперации против подпольных оружейников

Обновлено в 01:50
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva вновь подорожал

Как сообщает "Автостат", внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 11 000 - 13 000 рублей во всех комплектациях.
Обновлено 21 января в 02:14
Политика

МИД РФ: США уведомили об окончательности решения по выходу из ДРСМД

Вашингтон официально уведомил Москву об окончательности решения по выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 03:57
Происшествия

В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Умер третий летчик разбившегося бомбардировщика Ту-22М3

В госпитале скончался третий член экипажа бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося во вторник, 22 января, в Мурманской области.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Телеведущий Соловьев отреагировал на «расследование» Навального

Обновлено в 03:55
Происшествия

В Оренбургской области 23 ребёнка отравились в школе

В средней общеобразовательной школе № 2 Ясненского городского округа Оренбургской области 23 школьника с признаками пищевого отравления обратились за помощью к врачам.
Обновлено в 02:54
Общество

Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
Обновлено в 01:22
Гаджеты

В Китае начались продажи Lenovo Z5 Pro GT на SoC Snapdragon 855

В Китае начались продажи нового смартфона Lenovo Z5 Pro GT.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Мосгорсуд признал законным заочный арест Уильяма Браудера

Мосгорсуд в среду признал законным заочный арест основателя британского фонда Hermitage capital Уильяма Браудера по делу об организации преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:33
Технологии

Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте

Обновлено вчера в 14:26
ещё по теме
Синдзо Абэ
Японский политик
Японский государственный и политический деятель, 57-й Премьер-министр Японии в 2006-2007 годах, и действующий на втором сроке Премьер-министр Японии с 26 декабря 2012 года, председатель Либерально-демократической партии Японии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное