Политика
Путин рассказал о переговорах с Абэ по КуриламГазета.Ru вчера в 13:06
В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Переговоры, в ходе которых стороны обсудили заключение мирного договора, продлились более трех часов. Лидеры стран подтвердили готовность дальнейшей работы над заключением соглашения.
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Полагаю, что такая интенсивность политических связей является подтверждением заинтересованности двух стран в развитии сотрудничества на принципах добрососедства, уважения и учета интересов друг друга. Именно в таком позитивном ключе обсудили с господином премьер-министром двустороннюю повестку дня.
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