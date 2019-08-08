Политика
Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозициейРИА Новости вчера в 20:56
Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
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с чего всё началось
В заявлении, опубликованном в микроблоге Родригеса в Twitter, говорится, что делегация, которую назначил глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хаун Гуаидо, уже находится на Барбадосе, но, несмотря на это, венесуэльский лидер Николас Мадуро «принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз».RT на русскомвчера в 21:53
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Агрессия со стороны США стала причиной отказа властей Венесуэлы от встречи с оппозицией
Экономика сегоднявчера в 23:48
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 02:23, Вашингтон
Происшествия
МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад
В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.
Обновлено в 00:10
Транспорт
Водителей без ОСАГО начали вычислять по дорожным камерам
В Москве запустили в тестовом режиме систему автоматической проверки ОСАГО с помощью дорожных камер.
Обновлено вчера в 02:24
Политика
Муфтият Дагестана прокомментировал слова Рамзана Кадырова
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт
На Патриарших прудах завершили ремонт дорог
Дорожный ремонт завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 00:47
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI снижаются
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 1,18 процента, до 61,16 доллара за баррель.
Обновлено 05 августа в 11:14
Происшествия
Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции
Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».
Обновлено в 01:21
Общество
ООН составила руководство по спасению мира для лентяев
ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.
Обновлено вчера в 15:58
Политика
В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма
Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено 06 августа в 11:03
Политика
Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма
Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
К сотрудникам ФБК пришли с обысками
К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено в 01:26
Происшествия
Индивидуального предпринимателя в Раменках ограбили на 9,4 млн руб
Общая сумма ущерба превысила 9,4 млн руб. По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о грабеже и ищут преступников.
Обновлено в 01:11
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Зеленский срочно позвонил Путину
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пришлось срочно позвонить президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации на Донбассе.
Обновлено вчера в 04:18
Общество
На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР
На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.
Обновлено в 01:54
Политика
Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.
Обновлено в 01:44
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Сане может потребоваться операция
Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35
Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает рядом преимуществ перед американскими F-22 и F-35, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.
Обновлено вчера в 19:07
Кино
Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix
Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
Samsung представила два новых смартфона
Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 18:14
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума 2008 года
Народный банк Китая понизил в среду курс жэньминьби до минимума с 15 мая 2008 г. Планка опустилась на 313 базисных пунктов до 6,9996 юаня за $1.Снижение китайской валюты регулятором происходит пятый день подряд.
Обновлено вчера в 00:58
Происшествия
Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга
Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
«Краснодар» проиграл «Порту» в своем первом матче в Лиге чемпионов
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Избитой семилетней девочке из Ингушетии врачи ампутировали руку
Обновлено вчера в 14:09
Экономика
МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпаний
Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.
Обновлено в 00:00
Футбол
Жезус дисквалифицирован на два месяца
Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки.
Обновлено в 01:57
Футбол
«Барселона» обыграла «Наполи» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч на стадионе «Хард Рок» в Майами с участием «Барселоны» и «Наполи».
Обновлено вчера в 22:00