Политика

Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозициейРИА Новости вчера в 20:56

Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.
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с чего всё началось
В заявлении, опубликованном в микроблоге Родригеса в Twitter
, говорится, что делегация, которую назначил глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хаун Гуаидо, уже находится на Барбадосе, но, несмотря на это, венесуэльский лидер Николас Мадуро «принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз».
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