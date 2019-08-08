с чего всё началось

Представители правительства Венесуэлы не поедут на очередной раунд переговоров с оппозицией 8-9 августа.

Правительство Венесуэлы отказалось от новых переговоров с оппозицией

Происшествия МЧС сообщило о троих погибших в ДТП с автобусом под Новороссийском Три человека погибли и еще 42 пострадали в результате падения автобуса с обрыва под Новороссийском.

Армия и оружие В Финляндии рассказали о постоянном «гибридном влиянии» РФ на Запад В документе, с которым ознакомился RT, утверждается, что Москва якобы систематически оказывает «гибридное влияние» на страны Запада, используя при этом дипломатические, информационные каналы, а также кибератаки.

Транспорт Водителей без ОСАГО начали вычислять по дорожным камерам В Москве запустили в тестовом режиме систему автоматической проверки ОСАГО с помощью дорожных камер.

Транспорт На Патриарших прудах завершили ремонт дорог Дорожный ремонт завершился в шести переулках в районе Патриарших прудов, сообщается в четверг на сайте мэра и правительства Москвы.

Энергетика Цены на нефть Brent и WTI снижаются Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились на 1,18 процента, до 61,16 доллара за баррель.

Происшествия Объявленный в розыск активист Фомин добровольно сдался полиции Обвиняемый по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, объявленный в розыск, самостоятельно пришел в полицию, сообщила «Медиазона».

Общество ООН составила руководство по спасению мира для лентяев ООН составила правила успешной жизни для лентяев. Текст выложен на сайте организации.

Политика В России ответили генсеку НАТО на слова о присоединении Крыма Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – объяснил вхождение Крыма в состав РФ последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия К сотрудникам ФБК пришли с обысками К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.

Происшествия Индивидуального предпринимателя в Раменках ограбили на 9,4 млн руб Общая сумма ущерба превысила 9,4 млн руб. По данному факту в МВД возбудили уголовное дело о грабеже и ищут преступников.

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Политика Зеленский срочно позвонил Путину Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ему пришлось срочно позвонить президенту России Владимиру Путину из-за обострения ситуации на Донбассе.

Общество На Аляске обнаружили бутылку с посланием времен СССР На Аляски обнаружили бутылку с посланием, датированное 20 июня 1969 года. Фотография находки опубликована в фейсбуке.

Политика Президент Киргизии: Атамбаев грубо нарушил Конституцию Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев грубо нарушил Конституцию, оказав сопротивление при попытке задержания.

Футбол Сане может потребоваться операция Сообщается, что скоро игроку будет проведено медобследование, по итогам которого станет ясно, нужна ли операция.

Армия и оружие Названы преимущества истребителя Су-57 перед американскими F-22 и F-35 Российский истребитель пятого поколения Су-57 обладает рядом преимуществ перед американскими F-22 и F-35, рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

Кино Создатели «Игры престолов» ушли с HBO на Netflix Отмечается, что создатели «Игры престолов» долгое время обсуждали возможность сотрудничества с Disney и Amazon, но в итоге остановились на Netflix.

Гаджеты Samsung представила два новых смартфона Компания Samsung Electronics представила новые флагманы: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+.

Финансы ЦБ Китая понизил курс юаня до минимума 2008 года Народный банк Китая понизил в среду курс жэньминьби до минимума с 15 мая 2008 г. Планка опустилась на 313 базисных пунктов до 6,9996 юаня за $1.Снижение китайской валюты регулятором происходит пятый день подряд.

Происшествия Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга Член банды "Тверские волки" Александр Агеев, которого привозили на следственный эксперимент в дом убитого шансонье Михаила Круга, раскрыл детали преступления.

Экономика МВФ порекомендовал России раскрыть финансы 30 тыс. госкомпаний Международный валютный фонд (МВФ) рекомендует российским властям обязать все государственные предприятия публиковать ежегодные финансовые отчеты, а также включать их агрегированные показатели в сводную бюджетную отчетность.

Футбол Жезус дисквалифицирован на два месяца Нападающий сборной Бразилии Габриэл Жезус дисквалифицирован на два месяца за поведение после удаления в финальном матче Кубка Америки.