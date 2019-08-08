Политика
Правительство Венесуэлы не намерено прекращать переговоры с оппозициейТАСС 06 августа в 17:03
"Никто и ничто не заставит нас покинуть стол переговоров, в которых мы участвуем с конкретными предложениями, чтобы добиться их перевода на постоянную основу и прийти к политическому соглашению с венесуэльской оппозицией, чтобы гарантировать мир и стабильность страны", - цитирует главу внешнеполитического ведомства радиостанция Union Radio.
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с чего всё началось
В заявлении, опубликованном в микроблоге Родригеса в Twitter, говорится, что делегация, которую назначил глава оппозиционной Национальной ассамблеи Хаун Гуаидо уже находится на Барбадосе, но, несмотря на это венесуэльский лидер Николас Мадуро «принял решение не отправлять венесуэльскую делегацию в этот раз».RT на русскомвчера в 21:53
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