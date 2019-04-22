Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населенияВзгляд.ру 13:10

Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

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