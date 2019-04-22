Энергетика

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населенияВзгляд.ру 13:10

Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
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Власти Украины пообещали снизить цену на бытовой газ

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Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

ТАСС13:11

Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине

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Украина нашла способ не повышать цены на газ после избрания президента

РБК16:17

Украинцам снизили цены на газ

Газета.Ru14:16

Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения

Коммерсантъ16:41

Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

Взгляд.ру13:10
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Политика

Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
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Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.
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Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина

Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
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Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

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Происшествия

В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию

В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Гаджеты

В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s

В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
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Общество

Оксана Бондарь провела заседание, посвящённое проблемам работы Почты России в регионах

Заместитель руководителя внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме Оксана Бондарь провела на минувшей неделе заседание, посвящённое проблемным вопросам работы ФГУП "Почта России" в регионах.
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Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
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Климкин обратился к Зеленскому фразой из мультфильма «Жил-был пес»

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Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

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Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
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Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
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Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии

Нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
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«Рыжий» из «Иванушек» внес ясность в слухи о разводе с женой

Ранее СМИ сообщили, что жена "Рыжего" из "Иванушек" ушла к баскетболисту.
Обновлено в 17:16
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Скончался продюсер «Выжившего» Стив Голин

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Витас: «Харламов, ты по-хамски относишься к коллегам. Все видят твою публичную пошлость»

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Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные итоги ЦИК страны, согласно которым во втором туре выборов главы государства лидирует Владимир Зеленский.
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Технологии

«У рака много стратегий». Профессор – о том, можно ли вылечить онкологию

Немецкий профессор Клеменс Унгер рассказал «АиФ-Юг» о том, можно ли предотвратить рак, а также объяснил, как от всего отказаться и остаться при этом жизнерадостным.
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Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской

Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.
Обновлено в 16:41
Путешествия

Россияне выбирают Петербург для отдыха в майские праздники

С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
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Футбол

Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу в матче с «Наполи»

«Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» в матче 33-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 14:55
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Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

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Общество

Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана

Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
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