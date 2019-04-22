Энергетика
Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населенияВзгляд.ру 13:10
Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
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Политика
Медведев прокомментировал избрание Зеленского президентом Украины
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на своей странице в фейсбуке прокомментировал победу Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 03:38
Культура
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Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Политик указал, что это главное условие поддержки Зеленского, если конечно появится необходимость помогать новому президенту.
Обновлено в 17:20
Футбол
Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов
Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
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Обновлено в 11:14
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Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
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Происшествия
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В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.
Обновлено в 16:38
Гаджеты
В Сети появились изображения флагманского смартфона Meizu 16s
В Сети появились изображения нового флагманского смартфона Meizu 16s, на которых указана российская цена.
Обновлено в 10:16
Общество
Оксана Бондарь провела заседание, посвящённое проблемам работы Почты России в регионах
Заместитель руководителя внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме Оксана Бондарь провела на минувшей неделе заседание, посвящённое проблемным вопросам работы ФГУП "Почта России" в регионах.
Обновлено в 17:10
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Экономика
Медведев намерен обложить фермеров особенным налогом
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил разработать предложения о механизмах легализации деятельности личных подсобных хозяйств, в том числе по вовлечению их в сельскохозяйственную кооперацию или использованию налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Обновлено в 03:29
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Утечка нефти произошла на платформе Petrobras у побережья Бразилии
Нефтегазовая компания Petrobras временно остановила добычу нефти на одной из своих платформ у побережья Бразилии после обнаружения утечки.
Обновлено в 17:51
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» внес ясность в слухи о разводе с женой
Ранее СМИ сообщили, что жена "Рыжего" из "Иванушек" ушла к баскетболисту.
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В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
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Витас: «Харламов, ты по-хамски относишься к коллегам. Все видят твою публичную пошлость»
Обновлено в 15:30
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма
Первый украинский президент Леонид Кравчук в беседе с РИА Новости Крым оценил предварительные итоги ЦИК страны, согласно которым во втором туре выборов главы государства лидирует Владимир Зеленский.
Обновлено в 13:08
Технологии
«У рака много стратегий». Профессор – о том, можно ли вылечить онкологию
Немецкий профессор Клеменс Унгер рассказал «АиФ-Юг» о том, можно ли предотвратить рак, а также объяснил, как от всего отказаться и остаться при этом жизнерадостным.
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Политика
Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской
Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.
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С 1 по 5 мая для путешествий и отдыха туристы чаще всего выбирают Санкт-Петербург.
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Футбол
Гол Пашалича принес «Аталанте» волевую победу в матче с «Наполи»
«Наполи» на своем поле проиграл «Аталанте» в матче 33-го тура чемпионата Италии.
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Общество
Тимур Бекмамбетов женился на помощнице президента Татарстана
Российский режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов женился на помощнице главы Татарстана по развитию городской среды Наталии Фишман.
Обновлено в 05:29