Энергетика
Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населенияВзгляд.ру 22 апреля в 13:10
Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».
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Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения
Коммерсантъ22 апреля в 16:41
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