Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%Говорит Москва 22 апреля в 13:45

Тысяча кубометров газа будет обходиться потребителям в 307 долларов, передаёт РИА Новости.

Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%

Политика Bloomberg рассказал о сценариях Кремля для Путина после 2024 года Владимир Путин в поисках способа остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году может обратить внимание на Белоруссию, пишет агентство Bloomberg.

Политика Кожемяко встретил Ким Чен Ына в Хасане Как и планировалось, лидер КНДР Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию и первым делом сошел на станции Хасан, где его встретил губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает PRIMPRESS.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Гаджеты Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.

Шоу-бизнес Попавшая в психбольницу Бритни Спирс заверила, что у нее все хорошо Американская певица Бритни Спирс, которую ранее поместили в клинику душевного здоровья, сообщила в Instagram, что у нее все хорошо, и поклонникам не стоит о ней волноваться.

Политика Минздрав сообщил о завершении испытаний вакцины от лихорадки Эбола «Успешно завершены испытания лиофилизованной вакцины от лихорадки Эбола, которая не требует низкотемпературных условий хранения», — говорится в докладе.

Транспорт В ГИБДД предложили снизить скорость для водителей с детьми Глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников предложил снизить предельно допустимую скорость для водителей с детьми.

Кино Семья Толкина выступила против фильма о его жизни Семья писателя не участвовала в создании фильма и не давала разрешения на его съемки.

Общество Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума В ведомстве уточнили, что продолжительность жизни мужчин выросла на 0,3 года, а у женщин - на 0,2 года, достигнув исторического максимума.

Футбол Мусорный полигон в Башкирии назвали в честь футбольного арбитра В Ишимбайском районе Башкирии мусорному полигону в селе Урман-Бишкадак присвоено имя арбитра Российской премьер-лиги (РПЛ) Владимира Москалёва, судившего матч 24-го тура чемпионата страны по футболу «Уфа» — «Арсенал».

Политика Генпрокурор Украины пообещал Януковичу конвой и наручники Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал намерение экс-президента страны Виктора Януковича вернуться на Украину.

Авто Nissan отзывает в России почти 800 кроссоверов Terrano Японский автомобильный концерн Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano по причине дефекта в тормозной системе.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Общество Путин поддержал появление парка вместо судебного квартала в Петербурге Путин весь день 23 апреля посвятил Санкт-Петербургу. Президент посетил суворовское училище и завод «Северная верфь».

Экономика Счетная палата обнаружила нарушения на 772 миллиарда рублей Счетная палата России обнаружила нарушения при поступлении и использовании бюджетных средств на 772,7 миллиарда рублей в 2018 году, сообщает корреспондент The Moscow Post.

Политика Советник Зеленского исключил прямые переговоры с ДНР и ЛНР Вновь избранный президент Украины Зеленский не должен вести переговоры с представителями республик Донбасса, а переговоры с президентом России Владимиром Путиным могут быть только при посредничестве США и Великобритании.

Политика Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Авто Завод Hino начали строить в Подмосковье Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.

Энергетика Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.

Политика Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".

Хоккей «Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом» "Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".

Здоровье Блогера Елену Корнилову уличили в опасной лжи в Instagram Члены Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований разоблачили деятельность блогера Елены Корниловой, которая обманывала своих подписчиков в Instagram и рекламировала сомнительные лекарства.