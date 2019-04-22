Энергетика
Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%Говорит Москва 22 апреля в 13:45
Тысяча кубометров газа будет обходиться потребителям в 307 долларов, передаёт РИА Новости.
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Украинское правительство и «Нафтогаз» согласовали снижение цен на газ для населения
Коммерсантъ22 апреля в 16:41
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