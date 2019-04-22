Энергетика

Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%Говорит Москва 22 апреля в 13:45

Тысяча кубометров газа будет обходиться потребителям в 307 долларов, передаёт РИА Новости.
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Украинцам снизили цены на газ

Газета.Ru22 апреля в 14:16

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Снижение стоимости газа для населения согласовали на Украине

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Кабмин Украины согласовал снижение цен на газ для населения на 3,5%

ТАСС22 апреля в 13:11

Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%

Говорит Москва22 апреля в 13:45
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Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

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