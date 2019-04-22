Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%Говорит Москва вчера в 13:45

Тысяча кубометров газа будет обходиться потребителям в 307 долларов, передаёт РИА Новости.

Правительство Украины снизило цены на газ для населения на 3,5%

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