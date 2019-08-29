Политика
Московский КомсомолецПравительство Украины сложило свои полномочия
После утверждения новый премьер предложит Раде состав нового правительства, кроме министров иностранных дел и обороны, которых предлагает президент.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Общество
В затопленном Приморье ввели режим ЧС
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Энергетика
В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции
Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.
БИЗНЕС Online 06:07
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»
7Дней.ру вчера в 10:00
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Общество
Хэмилтон запускает сеть ресторанов с вегетарианскими бургерами
Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сообщил о запуске сети ресторанов «Neat Burger», в котором гостям будут предлагаться блюда на растительной основе.
Sport24.ru 05:30
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»
Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:56
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Авто
У АвтоВАЗа сменился поставщик моторного масла
В середине августа 2019 года официальные дилеры российской компании «АвтоВАЗ» начали получать моторное масло в новых канистрах.
Автоновости дня 03:01
Происшествия
Автогонщица погибла при попытке установить рекорд
ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.
Ореанда-Новости 04:30
Общество
Старинный крест XVII века нашли в центре Москвы
Археологи нашли деревянный крест с изображением чудотворца Сергия Радонежского в центре Москвы.
Газета.Ru 05:29
Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Кино
Михаил Ефремов заменил всех «Ангелов Чарли»
Кто-то из россиян постарался и с помощью современных технологий "приделал" главным героиням голливудского фильма лицо актёра Михаила Ефремова.
Life.ru 07:42
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Авто
Доля продаж универсалов LADA Granta растет за счет версии Cross
Доля универсалов в продажах LADA Granta за последние два месяца выросла на 1,5% процентных пункта (по итогам 5 месяцев она составляла 8,4%).
Автоновости дня 08:31
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Политика
Коалиция одной фракции «Слуга народа» создана в Верховной раде
Коалиция в составе одной фракции "Слуга народа" создана в Верховной раде нового созыва. В ней насчитывается 254 депутата.
РЕН ТВ 07:01
Здоровье
Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Коммерсантъ 06:41
Здоровье
Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области
Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50