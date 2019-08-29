Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецПравительство Украины сложило свои полномочия

После утверждения новый премьер предложит Раде состав нового правительства, кроме министров иностранных дел и обороны, которых предлагает президент.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Депутаты новой Рады отправили в отставку правительство Гройсмана

Газета.Ru07:32

Правительство Украины сложило свои полномочия

Московский Комсомолец06:42

Правительство Украины сложило полномочия

РБК06:59

Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой

RT на русском06:51

Гройсман объявил о сложении полномочий своего кабинета перед новой Радой

ТАСС06:44

Правительство Украины сложило полномочия

Интерфакс07:04

Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой

РИА Новости06:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Политика

Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час

Lenta.ru 08:24
Общество

В затопленном Приморье ввели режим ЧС

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил вести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионе.
Lenta.ru 00:20
Энергетика

В «Газпроме» проиндексируют зарплаты в 3 раза выше инфляции

Напомним, по итогам июля годовая инфляция в России составила 4,6%. Минэкономразвития прогнозирует ее дальнейшее снижение.
БИЗНЕС Online 06:07
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»

7Дней.ру вчера в 10:00
Политика

«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова

В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Общество

Хэмилтон запускает сеть ресторанов с вегетарианскими бургерами

Пятикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сообщил о запуске сети ресторанов «Neat Burger», в котором гостям будут предлагаться блюда на растительной основе.
Sport24.ru 05:30
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика

Губернатор Флориды ввел режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввел режим чрезвычайной ситуации из-за приближения урагана «Дориан».
РБК вчера в 20:56
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Здоровье

Ребёнка, родившегося в Турции, не могут доставить в Челябинск

74.ru 07:35
Авто

У АвтоВАЗа сменился поставщик моторного масла

В середине августа 2019 года официальные дилеры российской компании «АвтоВАЗ» начали получать моторное масло в новых канистрах.
Автоновости дня 03:01
Транспорт

Дорожных знаков в Москве в районе Арбат станет меньше на 44%

РИА Новости 03:26
Общество

Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей

ТАСС 05:07
Происшествия

Автогонщица погибла при попытке установить рекорд

ИА «Ореанда-Новости» 36-летняя американская гонщица Джесси Комбз погибла, пытаясь побить собственный рекорд скорости, пишет издание Washington Post.
Ореанда-Новости 04:30
Армия и оружие

Китай направит на учения в Россию 1,6 тыс. солдат

ТАСС 03:57
Общество

Старинный крест XVII века нашли в центре Москвы

Археологи нашли деревянный крест с изображением чудотворца Сергия Радонежского в центре Москвы.
Газета.Ru 05:29
Происшествия

Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье

Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Кино

Михаил Ефремов заменил всех «Ангелов Чарли»

Кто-то из россиян постарался и с помощью современных технологий "приделал" главным героиням голливудского фильма лицо актёра Михаила Ефремова.
Life.ru 07:42
Армия и оружие

Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24
Авто

Доля продаж универсалов LADA Granta растет за счет версии Cross

Доля универсалов в продажах LADA Granta за последние два месяца выросла на 1,5% процентных пункта (по итогам 5 месяцев она составляла 8,4%).
Автоновости дня 08:31
Политика

В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»

Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер заявил, что ЕКА в будущем готово отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) на российских кораблях «Союз».
RT на русском 01:00
Политика

Коалиция одной фракции «Слуга народа» создана в Верховной раде

Коалиция в составе одной фракции "Слуга народа" создана в Верховной раде нового созыва. В ней насчитывается 254 депутата.
РЕН ТВ 07:01
Здоровье

Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Политика

Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией

В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Коммерсантъ 06:41
Здоровье

Третий очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Амурской области

Интерфакс - Россия вчера в 06:44
Происшествия

В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку

В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Верховную раду Украины 2019Больше новостей по теме
Главное