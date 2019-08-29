Политика

Инфо24Инфо24Правительство Украины сложило полномочия перед новой Верховной Радой

Правительство Украины в полном составе ушло в отставку во время первого заседания Верховной рады 9 созыва. Об этом объявил глава Кабмина Владимир Гройсман.
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Депутаты новой Рады отправили в отставку правительство Гройсмана

Газета.Ru07:32

Правительство Украины сложило полномочия перед новоизбранной Радой

РИА Новости06:32

Правительство Украины сложило полномочия

РБК06:59

Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой

RT на русском06:51

Гройсман объявил о сложении полномочий своего кабинета перед новой Радой

ТАСС06:44

Правительство Украины сложило свои полномочия

Московский Комсомолец06:42

Правительство Украины сложило полномочия

Интерфакс07:04
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Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

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Зеленский назвал главные задачи Верховной рады

Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
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На Украине назначили премьер-министра

Депутаты Верховной рады назначили премьер-министром Украины Алексея Гончарука.
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Самолет Ан-2 экстренно сел в Ростовской области

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Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль

Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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Президент Татарстана раскритиковал идею отмечать день окончания ига

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Государственную думу отрицательный отзыв на инициативу властей Калужской области, которые предложили установить памятной датой день окончания Великого стояния на реке Угре - 11 ноября.
Pravda.Ru 07:33
Армия и оружие

Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019

Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Оставшийся без доходов Борис Моисеев вынужден распродавать имущество

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Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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Политика

Меркель и Путин обсудили переговоры о транзите газа через Украину

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину, сообщили в четверг в кабмине ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между лидерами.
РИА Новости 06:29
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Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

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Грузия захотела экономической свободы от России

В Нацбанке Грузии заявили, что до конца 2019 года экономика страны потеряет 200-300 миллионов долларов из-за сокращения туристического потока из России.
Lenta.ru 09:44
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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ЦСКА объявил о трансфере футболиста «Тамбова» Гогуа

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с ивуарийским защитником «Тамбова» Седриком Гогуа.
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Ученые МГУ создали базу данных наводнений в Европе

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Левандовски продлил контракт с «Баварией»

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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

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В Екатеринбурге задержали скандальную православную активистку

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Навальный увольняет главного единоросса Москвы Метельского

Все, депутатская карьера главного единоросса Москвы Андрея Метельского закончена, заверил общественность Алексей Навальный 29 августа.
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Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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Россия объяснила изъятие органов у погибшей в Турции юной россиянки

Российское посольство в Турции заявило, что у погибшей 16-летней россиянки могли изъять внутренние органы для проведения судмедэкспертизы.
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