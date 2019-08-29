Правительство Украины во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом сложило полномочия перед новоизбранной Верховной радой, передаёт «Укринформ». Сообщается, что это произошло в рамках торжественного заседания по случаю открытия первой сессии парламента девятого созыва.

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