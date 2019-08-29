Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПравительство Украины сложило полномочия

Члены кабинета министров Владимира Гройсмана сложили полномочия на первом пленарном заседании Верховной Рады IX созыва в четверг.
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Депутаты новой Рады отправили в отставку правительство Гройсмана

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