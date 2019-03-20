Политика
Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»REGNUM 06:31
Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
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Шоу-бизнес
Беркова внесла ясность после сообщений о госпитализации
Обновлено в 16:49
Футбол
Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин
Что известно про Алана Агузарова Несколько фактов об Агузарове, который очень скоро может сотрудничать с самыми талантливыми футболистами России: • По информации еженедельника «Футбол», он – племянник бывшего президента Северной Осетии Тамерлана Агузарова.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес
Врач Началовой рассказал, что у нее не было денег на лечение
Врач Василий Шуров, лечивший певицу Юлию Началову, рассказал о ее финансовых проблемах.
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Третьяковской галерее посетитель разделся до трусов
По залам Третьяковской галереи прогулялся посетитель, раздетый до трусов.
Обновлено в 14:52
Экономика
Чистая прибыль X5 Retail Group в 2018 году по МСФО упала на 8,8%
Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась по итогам 2018 года по сравнению с предшествующим годом на 8,8% и составила 28,64 млрд рублей.
Обновлено в 04:04
Политика
Россия объявила об отказе от транзита газа через Украину
Российский «Газпром» начал официально уведомлять страны о том, что транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена 1 января 2020 года.
Обновлено в 09:42
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки трех лекарств в Россию
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Общество
В России разработали правила содержания животных в зоопарках и цирках
Министерство культуры разработало проект постановления, в котором прописываются правила содержания и кормления животных в зоопарках, цирках и других культурно-развлекательных организациях, общения с их посетителями, а также требования к ветеринарному обслуживанию, транспортировке и дрессировке.
Обновлено в 16:15
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Расследованием прецедентного дела занимается ГУ МВД России по Москве, сформировавшее специальную группу во главе с начальником управления организации дознания главка.
Обновлено в 12:52
Экономика
Сбербанк в июле запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов
Сбербанк в июле 2019 года запустит услугу по снятию наличных в кассах магазинов.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Трамп пообещал уничтожить последний оплот ИГ в Сирии к вечеру
Президент США Дональд Трамп заявил, что последний оплот запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии «будет ликвидирован к вечеру».
Обновлено в 13:19
Игры
Компания Google представила облачный игровой сервис Stadia
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
Обновлено в 14:25
Происшествия
В Подмосковье нашли арсенал преступной группировки
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ обнаружили крупный тайник группировки, действовавшей в Московской области в 1990—2000-х годах.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Трамп: США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 «Абрамс»
Президент США Дональд Трамп во время визита на танкостроительный завод в городе Лайма в штате Огайо заявил, что власти инвестируют $6 млрд в модернизацию танков M1 «Абрамс» в течение трёх лет.
Обновлено в 16:31
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной и уголовной» России
Обновлено в 12:10
Происшествия
Лидер тамбовской ОПГ Барсуков получил 24 года колонии
Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил к 24 годам колонии строгого режима главаря тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:49
Политика
Радован Караджич приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:14
Экономика
Альфа-банк потребовал 33,6 млрд рублей с экс-министра Абызова
Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings Ltd, кредиторы обанкротившейся инжиниринговой компании «Группа E4», требуют привлечь к солидарной ответственности на 33,6 млрд рублей экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова и двух других лиц, контролировавших компанию — бывшего президента «Группы E4» Андрея Малышева и экс-супругу Абызова Екатерину Сиротенко, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 14:17
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство кроссовера Skoda Karoq начнется в России этой осенью, сообщает аналитическое агентство "Автостат" со ссылкой на председателя совета директоров Skoda Auto Бернхарда Майера.
Обновлено в 14:39
Шоу-бизнес
Собчак раскрыла размер своего заработка
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что ее месячный заработок составляет около 3-4 миллионов рублей.
Обновлено в 13:43
Здоровье
Электронные медкарты появились у девяти миллионов москвичей
Количество электронных медицинских карт, которые зарегистрированы в Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), достигло девяти миллионов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 14:14
Политика
Сенат Казахстана возглавила Дарига Назарбаева
Обновлено в 05:37
Общество
Адвокат попросил суд освободить Варвару Караулову
Защита бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к террористам, обратилась в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении девушки, рассказал РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 12:34
Кино
Умер народный артист Анатолий Адоскин
Обновлено в 08:42
Здоровье
В подмосковных Центрах здоровья обследовались свыше 22 тыс человек
С начала этого года в Центры здоровья столичного региона за консультацией обратились более 22 тысяч человек, информирует «Вести Подмосковья» пресс-служба Минздрава Московской области.
Обновлено в 05:59
Футбол
Санчо возглавил рейтинг самых перспективных футболистов мира. Россиян в списке нет
Портал Goal составил список самых перспективных молодых игроков мирового футбола (NxGn 2019), которые родились не позднее 1 января 2000 года.
Обновлено в 16:36
Политика
Под санкции Украины впервые попали крупнейшие издательства России
Крупные издательские дома России впервые попали под украинские санкции, следует из решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), опубликованного на сайте президента Украины.
Обновлено в 14:17