с чего всё началось

Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины предложило совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против ряда юридических и физических лиц России и стран ЕС, сообщает 18 декабря УНИАН.

Политика Политика В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетам Если Москва не уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор, США выйдут из этого двустороннего соглашения, являющегося одним из столпов системы контроля над вооружениями.

Политика Политика Премьер-министр Бельгии объявил об отставке Глава бельгийского правительства Шарль Мишель объявил на заседании в парламенте о своей отставке, передает телеканал RTBF.

Политика Политика Трамп посетит экономический форум в Давосе Американский лидер Дональд Трамп примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.

Политика Политика В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.

Политика Политика Трамп продлил на год санкции против сына генпрокурора России На год продлен указ «13818» о введении санкций в отношении сына генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артема Чайки и старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары Каримовой, говорится в заявлении Белого дома.

Политика Политика Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Генассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря".

Политика Политика Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.

Политика Политика Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе Украина является самой бедной страной региона и континенте. Об этом заявила лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Юлия Тимошенко.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп подписал указ о создании космического командования США Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.

Политика Политика Суд отложил вынесение приговора экс-советнику Трампа Суд вновь отложил вынесение приговора бывшему советнику президента США по национальной безопасности Майклу Флинну за дачу ложных показаний ФБР.

Политика Политика Депутат Рады призвала экс-президентов Украины помочь спасти нацию Депутат Верховной рады Ольга Богомолец призвала бывших президентов Украины Виктора Ющенко и Леонида Кравчука помочь спасти украинскую нацию от вымирания.

Политика Политика Порошенко призвал верующих сделать выбор между Россией и Украиной Президент Украины Петр Порошенко заявил, что для украинских верующих людей выбор стоит не между Украинской православной церковью (УПЦ) и «новой церковью», а между Россией и Украиной.

Политика Политика Первый президент Украины предрек развал России в случае оккупации Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в случае оккупации территории Украины Россия прекратит свое существование в течение года.