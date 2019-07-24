Политика

Правительство Украины предложило расширить санкции против РоссииКоммерсантъ вчера в 17:59

Запрет вступил в силу 30 декабря 2015 года, а затем несколько раз продлевался, список санкционных товаров увеличивался. Очередной раунд санкций против России Украина ввела в мае 2019 года. Тогда под запрет попали цемент, клинкер и фанера.
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с чего всё началось
Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны страны предложение о расширении санкций против России, сообщает
 пресс-служба Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
РБКвчера в 15:20

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Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России

РБКвчера в 15:20

Украина задумала расширить санкции против России

Lenta.ruвчера в 15:18

Украина задумала расширить санкции против России

РИА Новостивчера в 12:15

России грозят новые украинские санкции

Газета.Ruвчера в 16:31

В Совфеде оценили идею кабмина Украины расширить санкции против России

RT на русскомвчера в 13:21

Украина предложила расширить антироссийские санкции

Известиявчера в 14:50

Украинское правительство предлагает расширить санкции против российских предприятий

ТАССвчера в 11:35
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь десятилетнего сына

По версии следствия, 18 июля 46-летний мужчина в селе Великовечном Белореченского района посадил ребенка в сарай на цепь, обмотанную вокруг шеи.
Обновлено 22 июля в 12:46
Кино

В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»

В сети появился трейлер российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия

За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей

За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия

В Краснодаре уволили избивавшую детей воспитательницу детсада

Обновлено вчера в 11:55
Авто

Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»

Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено вчера в 08:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Политика

Мюллер заявил о «вмешательстве России» на выборах в пользу Клинтон

Бывший американский спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимался расследованием "российского вмешательства" в выборы в США в 2016 году, заявил, что оно осуществлялось не только в пользу Дональда Трампа, но и в пользу Хиллари Клинтон.
Обновлено вчера в 22:28
Авто

Лифтбэк Skoda Octavia впервые засняли на дороге

В Сети опубликованы первые фотоснимки самого популярного чешского автомобиля - Skoda Octavia в кузове лифтбэк.
Обновлено вчера в 05:50
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

Обновлено вчера в 21:55
Политика

В Петербурге завершился митинг против нечестных выборов

Обновлено вчера в 14:56
Общество

Новый температурный рекорд побит в Германии

«С температурой 40,5 градуса по Цельсию сегодня в Гайленкирхене был побит предыдущий рекорд по Германии в 40,3 градуса по Цельсию (Кицинген, 5 июля 2015 года)», — цитирует сообщение агентство.
Обновлено вчера в 20:31
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луком и арбалетом

Госдума в окончательном, третьем чтении приняла законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.
Обновлено вчера в 09:43
Космос

В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено вчера в 07:46
Наука

Прирожденные душегубы: мозг убийц выглядит иначе, чем у обычных людей

Ученые просканировали мозг сотен преступников, осужденных за убийство, и обнаружили, что серое вещество у них устроено особым образом - даже по сравнению с людьми, совершившими другие насильственные преступления Ирина Зиганшина В истории науки зафиксировано не одно исследование, авторы которых пытались проникнуть в мозг убийц.
Обновлено 22 июля в 14:51
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

«Газмяс» оказался на официальном сайте ПФЛ

Обновлено вчера в 15:06
Политика

Власти Приангарья ответили на заявление об угрозе «нового Чернобыля»

Ранее глава Росприроднадзора заявила, что на заводе "Усольехимпром" может произойти экологическая катастрофа, сравнимая с аварией на Чернобыльской АЭС Власти Иркутской области сообщили, что не имеют полномочий, чтобы ликвидировать загрязнение на заводе "Усольехимпром".
Обновлено вчера в 15:26
Космос

NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС

Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено в 00:08
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
Обновлено вчера в 13:30
Здоровье

Краснодарский диагностический центр входит в десятку лучших по России

Вениамина Кондратьева сказал, что в клинике сильный диагностический центр, входящий в десятку лучших в России.
Обновлено вчера в 08:47
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 08:21
Энергетика

«Транснефть»: определен размер компенсации за загрязнение «Дружбы»

Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.
Обновлено вчера в 05:41
Армия и оружие

Северная Корея запустила две ракеты

КНДР запустила два неизвестных снаряда в Японском море, сообщает Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии

Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено вчера в 21:34
Происшествия

Почему сгорел детский лагерь, который прошел все проверки

Детский палаточный лагерь «Холдоми» (в переводе с эвенкского "кладовая сокровищ"), сгорел ночью 23 июля.
Обновлено вчера в 10:30
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес

Алена Апина в купальнике показала пляжное фото из Саратова

Алена Апина проводит летний отпуск в родном Саратове. Звезда 90-х поддерживает общение с фанатами, показывая им новые снимки.
Обновлено вчера в 07:35
Общество

Покупателей научат выявлять контрафактный алкоголь в России

В России предложили разработать инструкцию по распознаванию контрафактной алкогольной продукции.
Обновлено в 00:38
Технологии

В России создадут стекло с защитой от птиц для кабин пилотов МС-21

В России создадут стекло с защитой от птиц, которое будет использоваться в кабинах пилотов российского лайнера МС-21.
Обновлено вчера в 10:28
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