с чего всё началось

Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

Авто В Госдуме оценили предложение запретить эксплуатацию старых машин Председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с RT прокомментировал предложение комитета Госдумы по промышленности запретить использование транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Политика Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению МН17 Украина передала Нидерландам материалы уголовного дела против трех россиян и одного украинца, которых Киев подозревает в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.

Политика Аксенов назвал инициаторов водной блокады Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал прозвучавшие из Киева в последние дни заявления о праве Украины на перекрытие Северо-Крымского канала.

Общество Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.

Общество Условия выплаты пособия на детей изменятся Будут изменены требования к доходу семьи для получения выплат по пособию на детей, на правовом портале уже опубликован официальный документ с данными.

Путешествия МИД предложил упростить получение туристами российской визы МИД РФ предложил разрешать иностранным туристам оформлять российские визы по брони гостиницы без подтверждения туроператора.

Политика В Москве рассекречены документы о Пакте Молотова-Риббентропа В доме Российского исторического общества представлен сборник архивных сведений, согласно которым инициатором заключения соглашения была гитлеровская Германия, а Советский Союз был вынужден его подписать, - об этом сообщает агентство РИА Новости.

Общество Роскачество назвало признаки плохого вина Если на Западе допускается содержание "винного камня" — кристалликов темно-красного цвета (более того, они считаются естественными для хорошего красного вина), — то согласно российскому ГОСТу в напитке их также не должно быть.

Игры В сети появились первые кадры новой Need for Speed Поклонники Need for Speed нашли первые скриншоты новой игры серии с подзаголовком Heat.

Здоровье Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.

Политика Путин встал на колено и поцеловал руку юной балерины в Севастополе Президент России Владимир Путин встал на колено и, как галантный кавалер, поцеловал руку юной балерине во время своего визита в Академию Хореографии в Севастополе.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Политика Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Политика В Сирии нашелся пропавший российский активист Лидера общественного движения против рабства "Альтернатива" Олега Мельникова, пропавшего в Сирии, нашли живым.

Театры На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.

Политика Депутаты Верховной рады устроили перепалку из-за русского языка Депутаты Верховной рады устроили словесную перепалку в ходе заседания подготовительной депутатской группы, которое прошло в среду, 14 августа.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Происшествия ФСБ нашла подпольный цех с десятью тоннами поддельного алкоголя В городе Заречный (Свердловская область) пресечена деятельность подпольного цеха, изъято более десяти тонн контрафактного алкоголя.

Наука Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.

Происшествия Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа.

Происшествия Силовики пришли с обыском в офис НКО «Правовая инициатива» В офисное здание в центре Москвы, где находится отделение нидерландской некоммерческой организации «Правовая инициатива», пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич в Facebook.