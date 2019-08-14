Политика
Правительство Украины отказалось увольнять КличкоLenta.ru 03:37
Кабинет министров Украины решил не рассматривать вопрос об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с позиции главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук на своей странице в Facebook.
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с чего всё началось
Правительство Украины не будет согласовывать увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации, заявил пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана в фейсбуке.Новая газета04:21
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