Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по ПриватбанкуРИА Новости 08:46
Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.
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Политика
Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину
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Доктор медицинских наук и кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что необходимо принимать в пищу, чтобы сердце было здоровым.
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Мотоциклист погиб при столкновении с эвакуатором на западе Москвы
ДТП произошло по адресу: улица Большая Очаковская, дом 47, строение 1. Там столкнулись мотоцикл и эвакуатор "Газель", мотоциклист погиб.
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В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .
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Политика
Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского
Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10.00 мск.
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Происшествия
В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом
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Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Гаджеты
Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20
Обновлено в 09:54
Происшествия
Участник Московского полумарафона умер после финиша
Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Кино
«Народный Оскар» от якутских фанатов передадут автору «Игры престолов»
Серебряную статуэтку с лицом персонажа Джона Сноу общим весом в три килограмма от якутских поклонников в ближайшее время передадут автору «Игры престолов» Джорджу Мартину.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ
Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
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Политика
Греф назвал условие возвращения в правительство
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Политика
Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии
Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Авто
Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров
Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Наука
Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей
Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено 17 мая в 08:40
Происшествия
В Москве женщина погибла при падении в шахту лифта в бизнес-центре
В Москве при падении шахту лифта в бизнес-центре, расположенном на улице Коцюбинского погибла женщина.
Обновлено в 10:26
Игры
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Pick them up any time before May 20, and enjoy 50% off Level Skips for the rest of the season. pic.twitter.com/zSVHOaiEhP — Dauntless (@PlayDauntless) 17 мая 2019 г. Все желающие могут зайти в игровой магазин и улучшить свой прогресс сразу на пять уровней.
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Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
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