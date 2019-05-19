Экономика

Правительство Украины обжаловало решение суда по ПриватбанкуРИА Новости 08:46

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Кабмин Украины обжаловал решение суда по ПриватБанку

News.ru09:18

Правительство Украины обжаловало решение суда о незаконной национализации Приватбанка

ТАСС08:33

Отмена национализации «Приватбанка» обжалована кабмином Украины

Вести.Ru09:09

Власти Украины обжаловали решение суда по Приватбанку

Московский Комсомолец08:52

Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку

РИА Новости08:46

Правительство Украины обжаловало решение суда о незаконной национализации Приватбанка

Известия09:12

Кабмин Украины обжаловал отмену национализации «Приватбанка»

Газета.Ru03:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 11:01, Ашберн
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Музыка

Рудковская сказала, чего не хватило Лазареву для победы

Обновлено в 08:10
Авто

Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов

Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.
Обновлено в 05:04
Здоровье

Кардиолог рассказал, какие продукты полезны для сердца

Доктор медицинских наук и кардиолог Юрий Кремнев рассказал, что необходимо принимать в пищу, чтобы сердце было здоровым.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Мотоциклист погиб при столкновении с эвакуатором на западе Москвы

ДТП произошло по адресу: улица Большая Очаковская, дом 47, строение 1. Там столкнулись мотоцикл и эвакуатор "Газель", мотоциклист погиб.
Обновлено в 10:47
Политика

Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

Обновлено в 09:31
Здоровье

Врач попросил женщину снять никаб, чтобы лучше слышать жалобы. Его обвинили в расизме

Сам медик назвал обвинения несправедливыми и пояснил, что он попросил ее снять никаб, так как не слышал, что она говорит.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Рита Дакота рассказала об отдыхе на Мальдивах с дочерью Мией

Рита Дакота в настоящий момент отдыхает на Мальдивах с дочерью Мией.
Обновлено в 04:01
Здоровье

Британские хирурги прооперировали ребенка в утробе матери

Обновлено в 10:32
Единоборства

Шлеменко хочет стать соперником Лоулера на турнире UFC

Обновлено в 06:58
Происшествия

На Михаила Светова напали в Казани

В Казани неизвестный напал на члена федерального комитета Либертарианской партии Михаила Светова. Об этом Светов написал в Twitter .
Обновлено в 10:37
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Политика

Стало известно, кто приедет на инаугурацию Зеленского

Торжественное заседание Верховной рады Украины по случаю инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского состоится в понедельник в 10.00 мск.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Каире прогремел взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено в 09:03
Авто

Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин

Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.
Обновлено в 09:39
Гаджеты

Опубликованы официальные рендеры смартфона Honor 20

Обновлено в 09:54
Происшествия

Участник Московского полумарафона умер после финиша

Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:08
Кино

«Народный Оскар» от якутских фанатов передадут автору «Игры престолов»

Серебряную статуэтку с лицом персонажа Джона Сноу общим весом в три килограмма от якутских поклонников в ближайшее время передадут автору «Игры престолов» Джорджу Мартину.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Загитова может быть наказана за вождение без прав

Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Солистка Spice Girls полностью ослепла, узнали СМИ

Чернокожая вокалистка группы Spice Girls Мелани Браун (Mel B) обратилась ко врачам в связи с полной потерей зрения, пишет таблоид The Sun.
Обновлено в 07:28
Политика

Греф назвал условие возвращения в правительство

Глава Сбербанка Герман Греф может вернуться в правительство.
Обновлено в 10:20
Политика

Миллиардер Макаров опроверг родство со знакомой вице-канцлера Австрии

Бизнесмен Игорь Макаров заявил, что не состоит в родстве и не знаком с женщиной, встреча которой с вице-канцлером Австрии попала на видео и стала причиной отставки.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Авто

Роскошный внедорожник на базе Toyota Crown добрался до дилеров

Новый роскошный внедорожник Hongqi HS7, построенный на платформе Toyota Crown предыдущего поколения, появится в продаже уже в июне 2019 года.
Обновлено в 08:53
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Наука

Кроссворды и головоломки стимулируют функции мозга у пожилых людей

Эксперты говорят, что люди, которые решают головоломками, имеют функцию мозга, эквивалентную на десять лет моложе их возраста, на тестах, оценивающих грамматическое мышление, и на восемь лет моложе их возраста в рамках тестов, измеряющих кратковременную память.
Обновлено 17 мая в 08:40
Происшествия

В Москве женщина погибла при падении в шахту лифта в бизнес-центре

В Москве при падении шахту лифта в бизнес-центре, расположенном на улице Коцюбинского погибла женщина.
Обновлено в 10:26
Игры

Авторы Dauntless дарят игрокам пять уровней сезонного пропуска

Pick them up any time before May 20, and enjoy 50% off Level Skips for the rest of the season. pic.twitter.com/zSVHOaiEhP — Dauntless (@PlayDauntless) 17 мая 2019 г. Все желающие могут зайти в игровой магазин и улучшить свой прогресс сразу на пять уровней.
Обновлено в 09:43
Музыка

Победитель Евровидения-2019 скрыл свою ориентацию ради голосов

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (Duncan Laurence), который стал победителем международного песенного конкурса Евровидение-2019, решил скрыть свою сексуальную ориентацию, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное