Экономика

Правительство Украины обжаловало решение суда по ПриватбанкуРИА Новости 08:46

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.
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Кабмин Украины обжаловал решение суда по ПриватБанку

News.ru09:18

Кабмин Украины обжаловал отмену национализации «Приватбанка»

Газета.Ru03:40

Отмена национализации «Приватбанка» обжалована кабмином Украины

Вести.Ru09:09

Власти Украины обжаловали решение суда по Приватбанку

Московский Комсомолец08:52

Правительство Украины обжаловало решение суда по Приватбанку

РИА Новости08:46

Правительство Украины обжаловало решение суда о незаконной национализации Приватбанка

ТАСС08:33

Правительство Украины обжаловало решение суда о незаконной национализации Приватбанка

Известия09:12
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Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

Обновлено 17 мая в 05:33
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Политика

Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами

Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.
Обновлено в 08:44
Политика

Саакашвили призвал своих сторонников «атаковать» власти Грузии

Обновлено в 09:13
Кино

Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей

Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено в 03:24
Футбол

Ростов — Зенит 1:0

"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.
Обновлено в 13:53
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Политика

Замглавы администрации Януковича вернулся на Украину

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил о своем возвращении на Украину.
Обновлено в 08:04
Политика

Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых

Обновлено в 13:21
Игры

21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры

Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Подросток пострадал при контакте с линией электропередач в ТиНАО

Экипаж вылетел по вызову на улицу Весенняя. По словам очевидцев, 16-летний подросток сильно пострадал от контакта с линией электропередач.
Обновлено в 11:12
Политика

Захарова пообещала помочь Бутиной в оплате адвокатов

Обновлено в 12:25
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Футбол

«Милан» дома обыграл «Фрозиноне» и поднялся на пятую строчку в серии А

Обновлено в 13:50
Происшествия

В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку

Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Политика

Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ

Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 13:53
Политика

Пашинян призвал заблокировать все армянские суды

Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
Обновлено в 12:53
Игры

Игроки World of Warcraft Classic приняли особенности «ваниллы» за баги

Обновлено в 09:20
Футбол

Сборная Нидерландов стала победителем юношеского Евро-2019

В финальном матче юношеского чемпионата Европы по футболу (U-17) сборная Нидерландов обыграла итальянцев.
Обновлено в 13:24
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 05:52
Гаджеты

Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон

По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено в 11:35
Общество

В Архангельске прошел антимусорный митинг

В Архангельске на площади Терехина прошел согласованный антимусорный митинг-концерт, сообщает 29.ru.
Обновлено в 12:45
Происшествия

Момент крушения самолета в Китае попал на видео

Происшествие случилось в китайской провинции Шаньдун. Момент падения самолета попал на видео.
Обновлено в 11:20
Футбол

«Падерборн» сыграет в бундеслиге в следующем сезоне

Сезон-2019/20 станет для «Падерборна» вторым в бундеслиге в своей истории — ранее клуб провел лишь один год в высшем немецком дивизионе в сезоне-2014/15, заняв последнее место.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов

Ранее сегодня выход в Лигу чемпионов гарантировал себе московский «Локомотив», занимающий второе место в РПЛ.
Обновлено в 11:51
Политика

Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства

Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
Обновлено в 11:25
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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