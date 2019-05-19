Экономика
Правительство Украины обжаловало решение суда по ПриватбанкуРИА Новости 08:46
Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.
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Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
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Футбол
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"Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.
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Обновлено в 08:04
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Власти Крыма постараются помочь семье Кудуевых
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Игры
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Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
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Происшествия
Подросток пострадал при контакте с линией электропередач в ТиНАО
Экипаж вылетел по вызову на улицу Весенняя. По словам очевидцев, 16-летний подросток сильно пострадал от контакта с линией электропередач.
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Захарова пообещала помочь Бутиной в оплате адвокатов
Обновлено в 12:25
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Москве мужчина избил пришедшую в храм пенсионерку
Полиция возбудила уголовное дело по факту причинения черепно-мозговой травмы женщине 1952 года рождения, произошедшему 16 мая в церкви в Басманном районе Москвы.
Обновлено в 09:01
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
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Армия и оружие
Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску
По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Политика
Президент Эстонии выступила против права голоса России в ПАСЕ
Эстонский президент Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено в 13:53
Политика
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
Ранее Пашинян призвал сограждан заблокировать все суды в стране.
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Футбол
Сборная Нидерландов стала победителем юношеского Евро-2019
В финальном матче юношеского чемпионата Европы по футболу (U-17) сборная Нидерландов обыграла итальянцев.
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Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.
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Эксперты назвали привычки пользователей, убивающие смартфон
По итогам независимого исследования специалисты выявили несколько привычек пользователей, убивающих смартфоны.
Обновлено в 11:35
Общество
В Архангельске прошел антимусорный митинг
В Архангельске на площади Терехина прошел согласованный антимусорный митинг-концерт, сообщает 29.ru.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Момент крушения самолета в Китае попал на видео
Происшествие случилось в китайской провинции Шаньдун. Момент падения самолета попал на видео.
Обновлено в 11:20
Футбол
«Падерборн» сыграет в бундеслиге в следующем сезоне
Сезон-2019/20 станет для «Падерборна» вторым в бундеслиге в своей истории — ранее клуб провел лишь один год в высшем немецком дивизионе в сезоне-2014/15, заняв последнее место.
Обновлено в 12:28
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Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Футбол
«Краснодар» гарантировал себе выход в Лигу чемпионов
Ранее сегодня выход в Лигу чемпионов гарантировал себе московский «Локомотив», занимающий второе место в РПЛ.
Обновлено в 11:51
Политика
Порошенко пожелал Зеленскому успешного президентства
Действующий президент Украины Петр Порошенко пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому успешного президентства.
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