Правительство Украины обжаловало решение суда по ПриватбанкуРИА Новости 08:46

Ранее суд в Киеве признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.

Политика Бывший замглавы администрации Януковича вернулся на Украину Бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов вернулся на Украину.

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении» Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.

Политика Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко Бывший глава президентского протокола Украины Юрий Ладный заявил, что многим украинским дипломатам и простым украинцам порой было стыдно за недостойный внешний вид президента страны Петра Порошенко.

Здоровье С момента начала регистрации ВИЧ в России умерли 320 тысяч человек "С начала регистрации ВИЧ-инфекции умерли к 31 декабря 2018 года более 318 тыс. ВИЧ-инфицированных, в том числе в 2018 году в Российской Федерации умерли от различных причин 36,87 тыс. больных ВИЧ-инфекцией", — сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

Футбол «Атлетико» хочет получить от «Сити» Жезуса в обмен на Эрнандеса Мадридцы же хотят, чтобы «Сити» включил в сделку нападающего Габриэля Жезуса, который рассматривается как замена уходящему летом Антуану Гризманну.

Футбол «Локомотив» не покорился «Уралу» Не удалось "Уралу" победить московский "Локомотив" в 29 туре РПЛ – по сути репетиции финала Кубка России.

Экономика Названы страны Европы, в которые россияне стали реже летать Эксперты Aviasales проанализировали бронирование авиабилетов в страны Европы за первые четыре месяца 2019 года и сравнили эти данные с показателями за аналогичный период прошлого года для определения теряющих популярность маршрутов.

Футбол Названа минимальная цена билетов на Евро-2020 в Петербурге Минимальная стоимость билетов составит 30 евро. За такую цену приобрести их можно будет на встречи в Бухаресте, Будапеште и Баку.

Футбол Агент Головина рассказал о будущем футболиста Агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артёмов рассказал о дальнейших планах футболиста.

Происшествия Участник Московского полумарафона умер после финиша Мужчина умер, когда бежал полумарафон в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Происшествия Обвиняемые в хищении $2 млрд граждане Китая задержаны в Хабаровске Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские задержали в аэропорту Хабаровска двух граждан Китая по запросу Пекина.

Политика Зеленский пригласил Порошенко на инаугурацию Победивший на президентских выборах на Украине Владимир Зеленский пригласил действующего президента Петра Порошенко на свою инаугурацию.

Музыка Палестинцы проведут альтернативное Евровидение Восемнадцатого мая не смотрите Евровидение, смотрите Globalvision — онлайн-трансляцию выступлений невероятных палестинских талантов при поддержке израильских и международных артистов, — призывают организаторы альтернативного представления.

Политика Лавров заявил, что Россия не пойдет на уступки в ущерб ее интересам Россия не пойдет на уступки, противоречащие коренным национальным интересам страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Хоккей Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.

Политика Минск и Москва согласовали проект по урегулированию поставок нефти Россия и Белоруссия согласовали проект «дорожной карты» по урегулированию поставок нефти, а также приступили к его реализации.

Кино Якутского Джона Сноу передадут Джорджу Мартину Серебряную статуэтку Джона Сноу передадут Джорджу Мартину, автору цикла романов "Песнь льда и пламени", которая легла в основу знаменитого сериала "Игра престолов".

Музыка Мать Ержана Максима прокомментировала высмеивающую «Голос» рекламу Мать Ержана Максима прокомментировала свое появление вместе с сыном в неоднозначной рекламе, высмеявшей шоу «Голос».

Политика Саакашвили посоветовал Зеленскому, как вести себя с Россией Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире украинского телеканала «Наш» дал избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно будущих отношений с Россией.

Шоу-бизнес Участницу Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистка британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, также известная как Mel B, обратилась за медицинской помощью к врачам с жалобой на полную потерю зрения.

Политика Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.

Общество Число летних кафе в Москве выросло вдвое за девять лет Число летних кафе в Москве с 2010 по 2019 годы возросло вдвое и достигло почти трех тысяч благодаря упрощению порядка их открытия.

Спорт Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы Россиянка Дина Аверина победила в упражнениях с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Баку.