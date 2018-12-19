Политика

Правительство Украины намерено ввести новые санкции против России
REGNUM
15:35

Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины предложило совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против ряда юридических и физических лиц России и стран ЕС, сообщает 18 декабря УНИАН.
REGNUM15:35
с чего всё началось
Правительство Украины инициирует расширение санкции в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с Донбассом и Крымом, сообщает
 Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины.
Коммерсантъ13:02

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Украина планирует расширить санкции против связанных с Крымом компаний

Коммерсантъ13:02

Правительство Украины предложила расширить санкционный список в отношении России

Эхо Москвы13:30

Украинское правительство предложило расширить санкции против России

РИА Новости12:02

На Украине хотят расширить санкции в отношении России

Газета.Ru11:51

Правительство Украины предложило ввести новые санкции против россиян

РБК11:39

Кабмин Украины инициировал расширение санкций против компаний, связанных с Крымом

ТАСС11:05

Кабмин Украины инициировал расширение санкций против связанных с Крымом компаний

Говорит Москва11:21
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Политика

МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам

В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Обновлено в 17:42
Политика

Помпео поговорил с главой новой церкви Украины

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с митрополитом Епифанием, недавно избранным главой новой автокефальной церкви Украины.
Обновлено в 21:03
Политика

Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе

Международный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет при участии президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 14:36
Политика

Полянский раскритиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Генеральная ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Источник сообщил о подготовке США нового пакета санкций против России

В начале ноября госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери - в этой связи США намерены ввести против России новый, второй пакет санкций.
Обновлено в 16:18
Политика

Премьер Бельгии подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил о своей отставке.
Обновлено в 17:20
Политика

В ЛНР заявили об убийстве российского добровольца в тюрьме Львова

Россиянин Валерий Иванов, который в качестве добровольца воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, был убит во львовской тюрьме.
Обновлено в 17:30
Армия и оружие

В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку

Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".
Обновлено в 19:26
Политика

Президент Латвии призвал Нила Ушакова уволиться с поста мэра Риги

Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост на фоне коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия "Ригас сатиксме", обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.
Обновлено в 16:35
Политика

Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов будет возведена "художественно оформленная" стена.
Обновлено в 21:29
Армия и оружие

Разработчик подводной лодки «Ясень» рассказал о ее боевых качествах

Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» из противолодочных превратились в ударные благодаря новым конструкторским решениям, рассказал гендиректор КБ «Малахит» Владимир Дорофеев в интервью «Российской газете».
Обновлено в 20:37
Политика

Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли

Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Обновлено в 06:15
Политика

Суд перенес вынесение приговора бывшему советнику Трампа

Федеральный окружной суд Вашингтона постановил перенести вынесение приговора по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие

Пуск «Булавы» с подлодки «Князь Владимир» запланирован на 2019 год

Новый подводный ракетоносец «Князь Владимир» осенью 2019 года выполнит контрольный пуск баллистической ракеты «Булава», сообщил источник в ОПК.
Обновлено в 20:41
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