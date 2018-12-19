с чего всё началось

Министерство по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины предложило совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против ряда юридических и физических лиц России и стран ЕС, сообщает 18 декабря УНИАН.

Политика Политика МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам В пятницу Россия внесла на рассмотрение Генассамблеи ООН проект резолюции по сохранению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Политика Политика Помпео поговорил с главой новой церкви Украины Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с митрополитом Епифанием, недавно избранным главой новой автокефальной церкви Украины.

Политика Политика Белый дом объявил об участии Трампа на форуме в Давосе Международный экономический форум в швейцарском Давосе пройдет при участии президента США Дональда Трампа.

Политика Политика Полянский раскритиковал резолюцию ООН о милитаризации Крыма Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский выразил сожаление, что Генеральная ассамблея приняла предложенную Украиной резолюцию о милитаризации Крыма.

Политика Политика Источник сообщил о подготовке США нового пакета санкций против России В начале ноября госдепартамент проинформировал конгресс США, что Россия не выполнила требования, предписанные в законе "О контроле за химическим и биологическим оружием", который был применен в связи с инцидентом в Солсбери - в этой связи США намерены ввести против России новый, второй пакет санкций.

Политика Политика Премьер Бельгии подал в отставку Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель объявил о своей отставке.

Политика Политика В ЛНР заявили об убийстве российского добровольца в тюрьме Львова Россиянин Валерий Иванов, который в качестве добровольца воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, был убит во львовской тюрьме.

Армия и оружие Армия и оружие В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".

Политика Политика Президент Латвии призвал Нила Ушакова уволиться с поста мэра Риги Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост на фоне коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия "Ригас сатиксме", обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.

Политика Политика Трамп пообещал «художественно оформленную» стену на границе с Мексикой Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов будет возведена "художественно оформленная" стена.

Армия и оружие Армия и оружие Разработчик подводной лодки «Ясень» рассказал о ее боевых качествах Многоцелевые атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» из противолодочных превратились в ударные благодаря новым конструкторским решениям, рассказал гендиректор КБ «Малахит» Владимир Дорофеев в интервью «Российской газете».

Политика Политика Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.

Армия и оружие Армия и оружие Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.

Политика Политика Суд перенес вынесение приговора бывшему советнику Трампа Федеральный окружной суд Вашингтона постановил перенести вынесение приговора по делу бывшего помощника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна.