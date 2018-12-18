Политика
В Киеве приготовили для России новые санкции
В Киеве приготовили для России новые санкцииРоссийский Диалог14:12
Следует отметить, что под давление украинских санкций также попадут и 14 российских юридических лиц, участвующих в поставках строительных материалов и оборудования, а также оказании услуг для крымских заводов, специализирующихся на оборонно-промышленном комплексе и организации, "причастные" к работе паромной переправы в Крым и возведение моста через Керченский пролив.
Российский Диалог14:12
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с чего всё началось
Правительство Украины инициирует расширение санкции в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с Донбассом и Крымом, сообщает Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины.Коммерсантъ13:02
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Политика
В МИД РФ объяснили, зачем США выдвинули России ультиматум по ракетам
Если Москва не уничтожит крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает Договор, США выйдут из этого двустороннего соглашения, являющегося одним из столпов системы контроля над вооружениями.
Обновлено в 14:06
Политика
В Белом доме заявили об участии Трампа в экономическом форуме в Давосе
В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп примет участие в экономическом форуме в Давосе.
Обновлено в 15:33
Политика
Король Бельгии отложил решение об отставке премьера
Король Бельгии Филипп отложил решение об отставке премьер-министра страны Шарля Мишеля.
Обновлено в 15:40
Политика
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
Российский доброволец Валерий Иванов, принимавший участие в конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, скончался во львовской тюрьме, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
Обновлено в 15:07
Политика
Полянский удивлен реакцией Киева на принятие резолюции ООН по Крыму
Накануне Генассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о "милитаризации" Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей, внесенную Украиной.
Обновлено в 17:41
Политика
США продлили санкции против сына Чайки и дочери Каримова
«США стремятся указать тем, кто совершает серьезные нарушения прав человека или вовлечен в коррупцию, на ощутимые последствия, а также защитить финансовую систему Соединенных Штатов от злоупотреблений со стороны этих лиц», — говорилось в тексте указа Дональда Трампа о введении санкций от 20 декабря 2017 года.
Обновлено в 13:54
Политика
Помпео поговорил с главой новой православной церкви на Украине
Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с главой новой украинской православной автокефальной церкви митрополитом Епифанием.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны назвал главные задачи вооружённых сил страны на следующий год.
Обновлено в 06:15
Политика
Место Маккейна в сенате США займет Марта Максалли
Губернатор Аризоны Даг Дьюси определился с тем, кто займет место Джона Маккейна в Сенате США.
Обновлено в 13:05
Политика
Тимошенко назвала Украину самой бедной страной европейского континента
Бывший премьер Украины Юлия Тимошенко заявила, что доходы ниже среднего уровня имеют 58,7% населения страны, а эмиграция граждан напоминает паническое бегство.
Обновлено в 14:06
Политика
Президент Латвии призвал Нила Ушакова уволиться с поста мэра Риги
Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра Риги Нила Ушакова оставить свой пост на фоне коррупционного скандала вокруг муниципального предприятия "Ригас сатиксме", обеспечивающего перевозки общественным транспортом в городе.
Обновлено в 16:35
Политика
Суд перенес дату вынесения приговора Майклу Флинну
Дата вынесения приговора бывшему советнику президента США Майклу Флинну, обвиняемому в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований, перенесена на более поздний срок.
Обновлено в 17:20
Армия и оружие
Трамп подписал указ о создании космического командования США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о создании командования Космических сил Соединенных Штатов.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
Глава ДНР призвал ООН и ОБСЕ не допустить военных действий в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин обратился к ООН и ОБСЕ с призывом не допустить широкомасштабных военных действий на территории Донбасса.
Обновлено в 12:56
Политика
В начале 2019 года начнет свою работу конституционный комитет Сирии
По итогам переговоров главы МИД трёх стран выступили с совместным заявлением, в котором, в частности, сказано, что первое заседание конституционного комитета Сирии пройдет в начале 2019 года.
Обновлено в 12:30