Политика

Правительство Севастополя отправлено в отставку вслед за губернаторомЭхо Москвы 08:30

Как утверждается, недовольство Москвы вызвали многочисленные финансовые нарушения и низкие рейтинги региональных властей. Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя стал Михаил Развожаев.
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Врио губернатора Севастополя отправил правительство в отставку

RT на русском11:24

Врио губернатора Севастополя отправил правительство региона в отставку

Аргументы и Факты10:48

Глава Севастополя отправил правительство в отставку

РБК09:40

ВРИО губернатора подписал отставку правительства Севастополя

Телеканал 360°10:45

Врио губернатора Севастополя отправил в отставку правительство региона

Известия09:00

Правительство Севастополя отправлено в отставку

ТАСС08:07

Правительство Севастополя уйдёт в отставку вслед за губернатором Овсянниковым

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