Правительство США сообщило о росте безработицы в странеREGNUM вчера в 09:38

Правительство США опубликовало обновленную информацию о рынке труда, изменений числа рабочих мест и уровне безработицы в стране, 1 февраля передает агентство Reuters. Согласно отчету министерства труда, из-за «шатдауна» уровень безработицы в США вырос до 4% — максимума за семь месяцев.

Правительство США сообщило о росте безработицы в стране

Происшествия Бывший мэр Тулы задержана на Кипре Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.

Происшествия В Сети появилось видео последствий взрыва метеорита в небе над Кубой Пользователи социальных сетей публикуют фото- и видеозаписи последствий взрыва метеорита в небе на западе Кубы, напугавшего тысячи местных жителей.

Технологии В работе Рокетбанка произошел сбой Предыдущий крупный сбой в работе сервиса произошел в конце декабря.

Общество Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.

Происшествия Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.

Шоу-бизнес «Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова Скончалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года появилась на шоу Малахова якобы беременной тройней и заявила, что отцом ее детей является певец Филипп Киркоров.

Общество Открылась вакансия путешественника с зарплатой $100 тыс. в год Сайт люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова.

Происшествия Следователи отпустили активистку «Открытой России» на похороны дочери Находящуюся под домашним арестом в Ростове-на-Дону активистку регионального общественного движения "Открытая Россия" Анастасию Шевченко отпустили на похороны дочери, которые пройдут 4 февраля.

Музыка Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов финансовой помощи Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита попросил фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа.

Происшествия Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже Погромщиков разогнала полиция и машины с водометами. В результате полиция задержала 15 человек.

Общество В столице сокращено время подключения к энергосетям В четыре раза сократили московские власти время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт.

Происшествия Полицейского в Подмосковье зарезала жена Стала известна причина гибели полицейского в Подмосковье, передает ТАСС. Как отмечается, его зарезала жена на фоне бытового конфликта.

Происшествия Сильный ветер дважды помешал самолету сесть в Магадане Сильный ветер дважды помешал приземлиться на взлетно-посадочную полосу самолету A320, летевшему из Новосибирска в Магадан.

Происшествия Генпрокуратура объявила о новом расследовании гибели группы Дятлова Представители прокуратуры Свердловской области в марте отправятся на перевал Дятлова, чтобы выяснить причины гибели туристической группы в 1959 году, передает РИА "Новости".

Авто Эксперты назвали ТОП-5 подержанных кроссоверов до 600 тысяч рублей Автоэксперты назвали пять лучших подержанных машин по цене до 600 000 рублей.

Армия и оружие Иран представил новую крылатую ракету Иран провел в субботу презентацию новой крылатой ракеты Hoveyzeh.

Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 3 февраля Погода в Москве в воскресенье, 3 февраля, объявлена потенциально опасной в связи с туманом и гололедом, сообщает в субботу Гидрометцентр.

Футбол «Зенит» включил Азмуна, Барриоса, Ракицкого и Кокорина в заявку на ЛЕ Петербургский «Зенит» включил новичков команды Сердара Азмуна, Вильмара Барриоса и Ярослава Ракицкого в заявку для участия в плей-офф Лиги Европы.

Происшествия ОНК обратилась в полицию из-за синяков у обвиняемого в краже Куинджи Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников направил обращение главе ГУ МВД по Москве Олегу Баранову из-за синяков и ссадин у подозреваемого в краже картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи Дениса Чуприкова.

Происшествия В Петербурге первоклассница пожаловалась, что ее избила учительница У ребенка диагностировали сотрясение мозга В Петербурге учительницу подозревают в избиении первоклассницы, сообщает АН "Оперативное прикрытие".