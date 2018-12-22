Политика
Правительство США частично приостанавливает работу с 22 декабря
Правительство США частично приостанавливает работу с 22 декабряТАСС20:36
Сенат Конгресса США завершил свое заседание в пятницу, не проголосовав по проекту резолюции об очередном временном продлении работы правительства до 8 февраля 2019 года, сделав неизбежным частичную приостановку работы ряда федеральных ведомств с полуночи 22 декабря по местному времени (08:00 мск субботы).
ТАСС20:36
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Политика
США выделят Украине $10 млн после инцидента в Керченском проливе
США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после иницидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино.
Обновлено в 20:27
Политика
Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы 2018 года
Американские спецслужбы считают, что Россия, Китай и Иран вмешивались в «промежуточные выборы» в США в 2018 году, заявил директор национальной разведки страны Дэниел Коутс.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие
AP: Иранские корабли произвели пуск ракет около авианосца США
Корабли военно-морских сил Ирана произвели пуск ракет около авианосной группы США, вошедшей в Персидский залив.
Обновлено в 18:30
Политика
В Европе задумали отказаться от Sukhoi Superjet
Ирландская авиакомпания CityJet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 18:39
Политика
Daily Express назвала ситуацию в Азовском море «третьей мировой»
Британский таблоид Daily Express выпустил материал под заголовком "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азов в готовности к разборкам".
Обновлено в 15:10
Политика
Порошенко поддержал решение ЕС продлить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко поддержал решение Евросоюза продлить санкции против России и назвал их символичными накануне Нового года и Рождества.
Обновлено в 14:42
Политика
Генассамблея ООН отклонила резолюцию по Договору о РСМД
Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Эрдоган отсрочил операцию в Сирии после разговора с Трампом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решил отложить начало операции по выдворению террористов из районов Сирии к востоку от реки Евфрат после разговора с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 08:50
Политика
В США гражданина Китая задержали за промышленный шпионаж
Гражданин КНР задержан в четверг в США, его обвиняют в хищении представляющей коммерческую тайну информации у американской нефтяной компании, на которую он работал, сообщает минюст США.
Обновлено в 17:25
Политика
Рада просит Порошенко объявить войну России
В Верховную раду внесен проект обращения к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой объявить войну с Россией.
Обновлено в 10:25
Политика
В МИД расценили повышение тарифа на визы США поспешным решением
Москва сожалеет в связи с целенаправленной политикой США по затягиванию выдачи виз россиянам и считает поспешным решение о повышении тарифа на оформление виз с января 2019 года, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Обновлено в 11:41
Политика
Экс-президента Приднестровья приговорили к 16 годам строгого режима
Суд приговорил экс-президента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгения Шевчука к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 600 млн приднестровских рублей (около 2,5 млрд российских рублей - ИФ), передает в пятницу телеканал "Первый Приднестровский".
Обновлено в 14:53
Политика
Врио главы Петербурга поручил решить проблему дольщиков за два года
Проблема с квартирами обманутых дольщиков должна быть решена в Петербурге за два года.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
Группа военных из Британии прибудет на Украину в январе
«Уже в январе в Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Великобритании для организации взаимодействия, планирования совместных учений», — цитирует его пресс-служба украинского Минобороны.
Обновлено в 17:15
Политика
СБ ООН единогласно принял резолюцию по Йемену
Совбез ООН одобрил резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в городе Ходейда. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:50