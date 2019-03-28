Экономика
Кабмин выделит 3,2 млрд рублей Забайкальскому краюТАСС 06:01
Правительство выделит 3,2 млрд рублей из своего резервного фонда Забайкальскому краю на сбалансированность бюджета, заявил на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия
Силовики проводят обыски в Пенсионном фонде Дагестана
В отделение Пенсионного фонда России по Дагестану в четверг пришли силовики для проведения оперативных действий, сообщил "Интерфаксу" источник.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В отношении бывшего губернатора Хабаровского края возбуждено дело
В отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
Обновлено в 08:49
Транспорт
Собянин анонсировал строительство Юго-Восточной хорды Москвы
Строительство Юго-Восточной транспортной хорды Москвы планируется начать в конце 2019 — начале 2020 года.
Обновлено в 08:34
Авто
Новая Audi A7: тест-драйв под треск льда
Снаружи, может, и не так сильно, а внутри изменения поражают. Но меня интересует, как едет обновленный Sportback.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Суд отказал экс-министру Михаилу Абызову в залоге и домашнем аресте
Защита предложила залог в размере одного миллиарда рублей, но сторона обвинения настояла на заключении под стражу.
Обновлено вчера в 17:48
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено 26 марта в 20:09
Авто
Российские заводы Ford может купить Hyundai
Обновлено в 02:16
Происшествия
В Северной Осетии завели дело на экс-депутата, избившего учительницу
Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения учительницы в школе в Ардоне бывшим депутатом собрания представителей Ардонского района, сообщила пресс-служба СУ СК России по республике Северная Осетия-Алания.
Обновлено в 07:22
Происшествия
«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова
18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
В России появилась спецверсия Renault Duster за 1 млн рублей
Помимо эксклюзивного цвета кузова (темно-серый металлик) и сильной тонировки задних стекол, лимитированный Renault Duster Adventure отличается более брутальным и практичным экстерьером с новыми 16-дюймовыми легкосплавными дисками Cyclade черного цвета, пластиковой защитой колесных арок и боковыми молдингами с надписью «Duster».
Обновлено в 09:20
Авто
Китай урежет субсидии на покупку электромобилей
Обновлено вчера в 09:50
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Обновлено вчера в 20:42
Происшествия
Полиция и ФСБ проводят обыски в Центре саентологов в Лосино-Петровском
Сотрудники ФСБ совместно с полицейскими проводят обыски в Ассоциации профессионалов по применению дианетики и саентологии в городе Лосино-Петровский.
Обновлено в 07:21
Театры
Актер Волковского театра сравнил Евгения Марчелли с Остапом Бендером
Сегодня в Волковском театре на встрече с труппой актеры высказали свое мнение относительно грядущего объединения и оценил речь художественного руководителя театра Евгения Марчелли.
Обновлено в 04:11
Политика
Захарова обозначила сроки присутствия российских военных в Венесуэле
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено в 07:23
Происшествия
ФСБ задержала члена причастной к взрывам в московском метро бандгруппы
Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане члена бандгруппы Магомедали Вагабова, причастной к теракту в Московском метрополитене в 2010 году.
Обновлено в 06:28
Гаджеты
AliExpress и Tmall объявили о старте масштабной распродажи
Торговая площадка AliExpress и входящий в её состав маркетплейс Tmall объявили о распродаже в честь своего девятилетия.
Обновлено в 08:56
Происшествия
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу футболиста Кокорина
Обновлено в 07:56
Авто
Названы самые продаваемые универсалы в России
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
На Украине заявили о создании электромагнитного оружия
Обновлено в 06:46
Энергетика
«Газпром нефть» не планирует выходить из проекта «Хунин-6» в Венесуэле
"Газпром нефть" не планирует выходить из проекта "Хунин-6" в Венесуэле, сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.
Обновлено в 08:24
Политика
В России оценили идею поездок в Турцию без загранпаспортов
25 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в стране готовы рассмотреть возможность въезда российских туристов без загранпаспортов.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту обстрела населения в Донбассе
«По данным фактам Главным следственным управлением возбуждены уголовные дела по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны"», - указала Петренко.
Обновлено в 05:24
Армия и оружие
Раскрыты сроки готовности российского «Охотника»
Летные испытания российского тяжелого ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» начнутся в 2019 году, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель оборонно-промышленного комплекса на выставке LIMA 2019.
Обновлено в 08:32
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев распорядился не привлекать мигрантов к работе в 33 экономических областях в этом году.
Обновлено в 05:41