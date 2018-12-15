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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) в городском округе «Дагестанские Огни» Республики Дагестан.

Финансы Финансы Банк России повысил ключевую ставку до 7,75% Банк России объявил о решении повысить ключевую на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых.

Экономика Экономика Силуанов: Россия не обещала Белоруссии компенсаций за налоговый маневр Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что РФ не давала каких-либо обещаний Белоруссии по выплате компенсаций из-за изменения налогового законодательства в России.

Экономика Экономика У импортеров возникли проблемы со ввозом алкоголя перед Новым годом Импортеры алкоголя столкнулись с недостатком акцизных марок, а следовательно, и с невозможностью ввезти необходимое количество спиртного в Россию.

Экономика Экономика Глава Минприроды предрек дефицит алмазов в России Министр природных ресурсов России Дмитрий Кобылкин заявил, что России грозит дефицит алмазов.

Экономика Экономика Минсельхоз: российские томаты по стоимости сравнялись с импортными

Финансы Финансы Госбюджет Японии на 2019 год станет рекордным Правительство Японии намерено принять рекордный в истории страны бюджет на следующий финансовый год, сообщило 15 декабря японское общественное телевидение NHK.

Финансы Финансы Китайская экономика продолжает замедляться Промышленное производство в КНР в ноябре выросло на 5,4%, тогда как опрошенные Reuters аналитики ждали роста в 5,9%.

Экономика Экономика Глава Росрыболовства поделился с Путиным идеей создания рыбной биржи

Экономика Экономика Сбербанк открыл ретейлеру «Лента» кредитную линию на 5 млрд рублей Сбербанк открыл ретейлеру "Лента" невозобновляемую кредитную линию с лимитом в 5 млрд рублей, говорится в материалах "Ленты".

Экономика Экономика «Аэрофлот» вновь выиграл право на перевозку первых лиц государства «Аэрофлот» выиграл открытый конкурс специального летного отряда «Россия» на перевозку должностных лиц России и официальных делегаций в 2019 году.

Энергетика Энергетика Россия начала закупки газа в Сингапуре Россия впервые за последние 10 лет импортировала сжиженный природный газ (СПГ), заказчиком выступила госкомпания «Газпром», а топливо доставили из Сингапура.

Экономика Экономика Мадуро предложил использовать криптовалюту Petro в расчетах стран АЛБА Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил использовать венесуэльскую криптовалюту Petro для взаимных расчетов стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА).

Энергетика Энергетика «Башнефть» успешно интегрировалась в состав «Роснефти» «Башнефть» успешно интегрировалась в состав группы «Роснефть».

Экономика Экономика LMVH приобрела оператора отелей Belmond за $3,2 млрд Общая стоимость акционерного капитала оператора отелей равна $2,6 млрд, а сумма сделки с учетом долгов Belmond составит $3,2 млрд.