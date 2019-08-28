Экономика
RT на русскомПравительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
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Армия и оружие
Принципиально новый вертолет разрабатывают инженеры России
В холдинге «Вертолеты России» рассказали, что разработчики создадут принципиально новый вертолет, объединяющий предыдущие наработки.
МедиаПоток 01:46
Политика
Путин предложил Эрдогану купить Су-57
В рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Жуковском турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил заинтересованность новейшим истребителем пятого поколения Су-57.
РЕН ТВ вчера в 15:04
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Джонсон и Эрдоган призвали РФ и Сирию выполнять свои обязательства
Россия и Сирия должны выполнять свои международные обязательства, передает РИА Новости заявление главы правительства Великобритании Бориса Джонсона и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Аргументы и Факты 17:24
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews 15:11
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера
Пока рэпер Тимати наслаждается романом с Анастасией Решетовой и ждет скорое пополнение в семействе, его экс-избранница Мила Волчек тоже наладила личную жизнь.
StarHit.ru 13:00
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Шоу-бизнес
Анжелика Варум оказала поддержку Лолите Милявской после развода
Анжелика Варум решила оказать поддержку коллеге, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.Знаменитость подчеркнула, что знает с Лолиту уже 25 лет и видит её как по-настоящему доброго и великодушного человека, имеющего болезненное чувство справедливости и безусловное доверие, чем нередко пользуются «нечистоплотные персонажи».
Актуальные Новости 12:59
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
Бомбардир.ру 06:28
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru 16:11
Финансы
Минфин США отказался от долларовых интервенций
Как указывает Bloomberg, Соединенные Штаты последний раз проводили серьезные долларовые интервенции в 2011 году.
РБК 19:22
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ 18:06
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма «Аванпост» с Алексеем Чадовым
Еще в начале этого года уральский режиссер Егор Баранов представил мировую премьеру своего научно-фантастического фильма «Аванпост» на престижном кинофестивале Cinequest в Сан-Хосе.
Телепрограмма 07:47
Экономика
Пенсионные фонды России проверят на честность при переводе накоплений
Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным Пенсионного фонда России, потери граждан Российской Федерации, сменивших в 2017 году управляющих пенсионными накоплениями, могли составить около 55 млрд рублей.
REGNUM 06:38
Политика
Коммунисты надеются на дивиденды от Навального
Коммунисты раскритиковали действия власти в ходе кампании.
Независимая газета 26 августа в 12:26
Политика
Королева одобрила приостановку работы парламента Великобритании
Королева Великобритании Елизавета II одобрила запрос премьер-министра страны Бориса Джонсона на приостановку работы парламента до 14 октября.
Газета.Ru 12:53
Общество
Умер генерал ФСИН Василий Сныцерев
Умер генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний Василий Сныцерев. Он скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 18:28
Экономика
Россияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей
Задолженность жителей России за услуги ЖКХ достигла 564,5 млрд рублей по итогам I квартала 2019 года.
Газета.Ru 06:19
Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48