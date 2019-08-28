Экономика

RT на русскомRT на русскомПравительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.
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