Экономика
REGNUMМедведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года
Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Здоровье
В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
РИА Новости 03:07
Политика
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 17:46
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Общество
Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма
Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан", сообщил Белый дом.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия
Несовершеннолетнюю волейболистку изнасиловали полицейские в Анапе
ИнфоСМИ вчера в 03:11
Авто
LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России
LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России. Модель была продана в количестве 63 107 экземпляров на сумму 44,9 млрд рублей.
Tvoe-avto.com 11:50
Шоу-бизнес
Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Общественная организация "Московский центр борьбы с пробками" (probok.net) ранее запустила в столице социальную рекламу, посвященную безопасности дорожного движения.
Ведомости 10:03
Здоровье
Реестр нуждающихся в паллиативной помощи создадут в Петербурге
В Санкт-Петербурге создадут базу пациентов, которым нужна паллиативная помощь, пишет «Петербургский дневник».
Санкт-Петербургские ведомости 09:35
Наука
Орангутаны научились играть на казу
Британские биологи научили нескольких орангутанов играть на казу — музыкальном инструменте, звук через который производится за счет пения внутрь наконечника-трубочки.
N+1 08:35
Политика
Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада
Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.
ПолитРоссия вчера в 13:43
Футбол
Кейлор Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ»
32-летний вратарь Коста-Рики уже согласовал с парижанами условия личного контракта, сообщает L'Equipe.
Спорт-Экспресс 13:57
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Политика
Трамп уверен, что присутствие России в G8 только на пользу
Телеканал CNN сообщил из собственных источников о том, что Дональд Трамп пытался убедить на саммите G7, что участие России могло бы помочь эффективно решать спорные вопросы.
АБН вчера в 19:39
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
РИА Новости 12:02
Шоу-бизнес
Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.
Комсомольская правда вчера в 18:01
Общество
Из водохранилищ Владивостока начали сбрасывать воду
По состоянию на утро вторника, с начала месяца, в столице Приморья выпало 186% месячной нормы осадков.
Байкал24 вчера в 15:15
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Происшествия
На МАКС-2019 начали продавать кукурузу с фразой бортпроводника А321
Фразу "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" произнес бортпроводник в громкоговоритель, указывая пассажирам, как им пробираться через кукурузное поле на дорогу после аварийной посадки А321.
РЕН ТВ 12:09
Футбол
Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии
Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена».
Sportbox.RU 11:38
Футбол
«Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу»
«Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.
Матч ТВ 17:08
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54