Добавим, что в ближайшее время премьер-министр Дмитрий Медведев планирует провести целую серию совещаний по проекту федерального бюджета на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов.

Медведев обозначил приоритеты бюджета России до 2022 года

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Здоровье В Нижнем Тагиле хирурги получат стимулирующие выплаты Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты за повышенную нагрузку за июль и август, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Политика Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Общество Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан", сообщил Белый дом.

Авто LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России LADA Vesta стала самым доходным автомобилем в России. Модель была продана в количестве 63 107 экземпляров на сумму 44,9 млрд рублей.

Шоу-бизнес Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах Общественная организация "Московский центр борьбы с пробками" (probok.net) ранее запустила в столице социальную рекламу, посвященную безопасности дорожного движения.

Наука Орангутаны научились играть на казу Британские биологи научили нескольких орангутанов играть на казу — музыкальном инструменте, звук через который производится за счет пения внутрь наконечника-трубочки.

Политика Пушков подтвердил слова Макрона о конце гегемонии Запада Заявление по поводу гегемонии Запада Макрон сделал в ходе своего выступления на совещании послов республики.

Футбол Кейлор Навас согласовал условия контракта с «ПСЖ» 32-летний вратарь Коста-Рики уже согласовал с парижанами условия личного контракта, сообщает L'Equipe.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Трамп уверен, что присутствие России в G8 только на пользу Телеканал CNN сообщил из собственных источников о том, что Дональд Трамп пытался убедить на саммите G7, что участие России могло бы помочь эффективно решать спорные вопросы.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Шоу-бизнес Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.

Общество Из водохранилищ Владивостока начали сбрасывать воду По состоянию на утро вторника, с начала месяца, в столице Приморья выпало 186% месячной нормы осадков.

Армия и оружие Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».

Финансы Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.

Происшествия На МАКС-2019 начали продавать кукурузу с фразой бортпроводника А321 Фразу "Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы" произнес бортпроводник в громкоговоритель, указывая пассажирам, как им пробираться через кукурузное поле на дорогу после аварийной посадки А321.

Футбол Полузащитник «Ростова» продолжит карьеру в Бельгии Иранский полузащитник «Ростова» Саид Эзатолахи стал игроком бельгийского «Эйпена».

Футбол «Марсель» в скандальном матче победил «Ниццу» «Ницца» на своем поле уступила «Марселю» в матче 3-го тура чемпионата Франции.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Космос NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.