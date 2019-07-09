Экономика
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГОЗа рулем Кубань 05:19
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.Коммерсантъвчера в 14:35
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Экономика
ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России
«Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — подчеркнули в пресс-службе.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный
Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Москве горит здание архива литературы и искусства
Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Барселона» выплатила 120 миллионов за Гризманна
Авторитетное издание L'Equipe утверждает, что каталонский клуб уже выплатил 120 миллионов евро, но из-за бюрократических проволочек деньги дойдут лишь сегодня.
Обновлено в 02:47
Политика
Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»
Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Общество
Скидку на оплату штрафов могут продлить
В Госдуме предложили увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД со скидкой.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Пользователей соцсетей поразила смертельная схватка двух белых акул
В Сети появилось видео сражения двух белых акул.
Обновлено в 05:16
Политика
В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Авто
Продажи подержанных российских автомобилей падают сильнее рынка
Среди отечественных компаний наибольшей востребованностью на вторичном рынке пользуются модели LADA, «УАЗ», а также «ГАЗ».
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку
В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка
Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ Украины на донецком направлении
Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на донецком направлении отмечается концентрация сил и техники украинских силовиков.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Игры
Ubisoft накажет игроков Assassin’s Creed Odyssey за создание миссий для прокачки
Ubisoft объявила на официальном форуме Assassin's Creed Odyssey, что она начнёт бороться с появившимися благодаря редактору заданий миссиями для лёгкой прокачки и получения золота.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице
Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо
Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера
На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.
Обновлено в 07:29
Общество
В Башкирии спасатели предупреждают об аномальной погоде
В Башкирии прогнозируется аномальная погода. Жителей разных частей республики ждут свои погодные сюрпризы.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Футбол
РПЛ учредила приз для лучшего игрока матча
Российская премьер-лига (РПЛ) учредила новую премию для футболистов турнира - "Лучший игрок матча".
Обновлено в 07:45
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к России
Обновлено вчера в 11:56
Происшествия
Подмосковных медиков обвинили в краже лекарств для онкобольных
По данным следствия, обвиняемые с лета 2017 по декабрь 2018 года похитили со склада аптеки дорогостоящие лекарства на сумму более 2,5 млн рублей, чтобы перепродать их на «черном» рынке.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома
Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко
Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
Россия начала поставки С-400 в Турцию
Обновлено в 08:14
Политика
Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37