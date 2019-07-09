с чего всё началось

Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Экономика ЦБ ответил на сообщения о возможном уходе Visa и MasterCard из России «Как и сегодня, внутрироссийские операции по картам, включая карты международных платежных систем, будут обрабатываться НСПК внутри РФ, а операции за пределами страны — международными платежными системами», — подчеркнули в пресс-службе.

Происшествия Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.

Происшествия В Москве горит здание архива литературы и искусства Около 100 человек были эвакуированы из горящего здания Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) в Москве в пятницу, 12 июля, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Футбол «Барселона» выплатила 120 миллионов за Гризманна Авторитетное издание L'Equipe утверждает, что каталонский клуб уже выплатил 120 миллионов евро, но из-за бюрократических проволочек деньги дойдут лишь сегодня.

Политика Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ» Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.

Общество Скидку на оплату штрафов могут продлить В Госдуме предложили увеличить срок оплаты штрафов за нарушение ПДД со скидкой.

Политика В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авто Продажи подержанных российских автомобилей падают сильнее рынка Среди отечественных компаний наибольшей востребованностью на вторичном рынке пользуются модели LADA, «УАЗ», а также «ГАЗ».

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Общество В Роскачестве дали советы по выбору шашлыка Рекомендовано покупать шашлык, упакованный на мясоперерабатывающем предприятии или мясокомбинате, особенно в том случае, если мясо будет приготовлено за городом, на даче, на пикнике.

Армия и оружие В ДНР заявили о концентрации сил ВСУ Украины на донецком направлении Заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что на донецком направлении отмечается концентрация сил и техники украинских силовиков.

Происшествия Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.

Игры Ubisoft накажет игроков Assassin’s Creed Odyssey за создание миссий для прокачки Ubisoft объявила на официальном форуме Assassin's Creed Odyssey, что она начнёт бороться с появившимися благодаря редактору заданий миссиями для лёгкой прокачки и получения золота.

Происшествия Живодер в Янино привязал хаски к мопеду и таскал по улице Жители Янино утром в пятницу, 12 июля, остановили местного живодера, который привязал к своему мопеду хаски и таскал ее за собой по улице Ясной.

Шоу-бизнес Кристине Асмус занесли под кожу клещей и изуродовали лицо Знаменитость после заражения клещами не разрешает гримерам прикасаться руками к лицу из страха появлений высыпаний на коже, а на съемках пользуется только своей косметикой и кистями, которые постоянно обновляет и чистит по семь раз в день.

Политика Дональд Трамп заявил, что лично видел смерть Шварценеггера На саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что лично видел, как умер Арнольд Шварценеггер.

Общество В Башкирии спасатели предупреждают об аномальной погоде В Башкирии прогнозируется аномальная погода. Жителей разных частей республики ждут свои погодные сюрпризы.

Футбол РПЛ учредила приз для лучшего игрока матча Российская премьер-лига (РПЛ) учредила новую премию для футболистов турнира - "Лучший игрок матча".

Происшествия 17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне 17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом сообщает передает The Telegraph.

Происшествия Подмосковных медиков обвинили в краже лекарств для онкобольных По данным следствия, обвиняемые с лета 2017 по декабрь 2018 года похитили со склада аптеки дорогостоящие лекарства на сумму более 2,5 млн рублей, чтобы перепродать их на «черном» рынке.

Шоу-бизнес Врач Алибасова заявила, что продюсера лечили от похмельного синдрома Бывший лечащий врач продюсера группы «На-На» Бари Алибасова Марият Мухина заявила, что тот сразу после выписки из клиники употреблял хлорпротиксен.

Политика Зеленский внес в Раду предвыборный законопроект о люстрации Порошенко Через десять дней, 21 июля, на Украине пройдут парламентские выборы, и срок внесения законопроекта, конечно, не случаен: «партия Зеленского» имеет все шансы получить в Раде большинство, но работа на закрепление ожидаемого успеха тоже не помешает.