с чего всё началось

Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Политика Съедать санкционные продукты предложил Алексей Гордеев Бывший губернатор Воронежской области, а ныне вице-премьер Алексей Гордеев выступил за сохранение изъятых продуктов, пригодных в пищу.

Здоровье Врач-диетолог раскрыла секрет здорового питания после 40 лет Если в детстве родители внимательно следят за питанием своих детей, то во взрослом возрасте многие решают махнуть рукой на свой рацион.

Происшествия Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага» Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.

Энергетика Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.

Политика Порошенко не захотел быть люстрированным Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.

Происшествия На Кольцевой линии московского метро произошел сбой Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Происшествия Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.

Здоровье Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.

Происшествия Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.

Политика Трамп: Россия и Китай хотят победы Байдена на выборах президента Президент Дональд Трамп 12 июля заявил, что Россия и Китай хотят победы на американских выборах в 2020 году бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

Армия и оружие В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.

Происшествия Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.

Политика Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.

Авто Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.

Шоу-бизнес Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.

Политика Зеленский помиловал осужденного в России заключенного Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.

Автоспорт Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.

Наука Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.

Шоу-бизнес Пегова не побоялась показать пышную фигуру в купальнике Поклонники уверены, что из отпуска Ирина вернется похудевшая. Она обладает пышными формами, но нисколько этого не стесняется.

Экономика В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения "Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".