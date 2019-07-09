Экономика
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГОЗа рулем Кубань 05:19
Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
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Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, который привяжет страховые тарифы к стилю вождения страхователя и количеству грубых нарушений ПДД, сообщила пресс-служба Минфина.Коммерсантъвчера в 14:35
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
Политика
Съедать санкционные продукты предложил Алексей Гордеев
Бывший губернатор Воронежской области, а ныне вице-премьер Алексей Гордеев выступил за сохранение изъятых продуктов, пригодных в пищу.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Арсенал» и «Динамо» определились с составами на матч РПЛ
Обновлено в 12:12
Футбол
Янис Хаджи предпочел «Спартаку» бельгийский «Генк»
Обновлено в 10:45
Здоровье
Врач-диетолог раскрыла секрет здорового питания после 40 лет
Если в детстве родители внимательно следят за питанием своих детей, то во взрослом возрасте многие решают махнуть рукой на свой рацион.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Энергетика
Белоруссия очистила «Дружбу» от загрязненной нефти из России
Белорусский оператор нефтепровода «Дружба» – «Гомельтранснефть Дружба» – полностью завершил очистку от загрязненной нефти, которая поступила из России в конце апреля, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказали на кастинге популярного шоу из-за ее характера
Правда, знакомые герцогини рассказывают, что Маркл всегда обладала требовательным, не очень приятным характером.
Обновлено в 11:03
Политика
Порошенко не захотел быть люстрированным
Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку
Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.
Обновлено в 06:54
Здоровье
Минздрав поручил регионам ликвидировать дефицит медперсонала
Министр подчеркнула, что регионам особенно важно устранить кадровый дефицит, особенно в первичном звене здравоохранения.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Две могилы вскрыли в Ватикане из-за пропавшей девочки
Две могилы, находящиеся на Тевтонском кладбище Ватикана, вскрыли в рамках расследования дела о таинственном исчезновении в 1983 году 15-летней Эмануэлы Орланди.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Трамп: Россия и Китай хотят победы Байдена на выборах президента
Президент Дональд Трамп 12 июля заявил, что Россия и Китай хотят победы на американских выборах в 2020 году бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
Обновлено вчера в 23:12
Армия и оружие
В докладе ОЗХО по химатаке в Думе нашлись несостыковки и пробелы
Российские и британские эксперты обнаружили в официальном докладе миссии Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по установлению фактов применения химоружия в Сирии по инциденту в сирийской Думе множество нестыковок и пробелов.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Политика
Послы G7 раскритиковали планы Зеленского люстрировать Порошенко
Заява послів G7 pic.twitter.com / 39IGEOfKi7 — G7AmbReformUA (@ G7AmbReformUA) 12 июля 2019 г. Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение парламента закон о люстрации.
Обновлено в 07:24
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика
Телемост между Россией и Украиной начался на канале «Россия 1»
В эфире телеканала «Россия 1» проходит телемост «Надо поговорить» между Украиной и Россией.
Обновлено в 11:04
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский помиловал осужденного в России заключенного
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о помиловании Сергея Литвинова, осужденного в России.
Обновлено в 12:09
Автоспорт
Гран-при Великобритании. Боттас был лучшим во второй практике
На автодроме в Сильверстоуне проходит десятый этап Формулы-1 – Гран-при Великобритании. Состоялась вторая свободная практика.
Обновлено в 11:02
Общество
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с нарушениями
Магазин интимных товаров, предположительно принадлежащий дочери Рамзана Кадырова, ведет бизнес с серьезными нарушениями.
Обновлено в 06:02
Наука
Нейросеть из стекла сможет распознать образы без камер и алгоритмов
Научными сотрудниками из Висконсинского университета, расположенного в Мэдисоне, представлен прототип, так называемого, "умного" стекла, способного моментально запоминать и распознавать изображения и при этом без всякого рода камер, процессоров, или подключения к сети Интернет.
Обновлено 09 июля в 16:55
Шоу-бизнес
Пегова не побоялась показать пышную фигуру в купальнике
Поклонники уверены, что из отпуска Ирина вернется похудевшая. Она обладает пышными формами, но нисколько этого не стесняется.
Обновлено в 10:04
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28
Авто
Альянс Volkswagen-Ford займется выпуском электрокаров и пикапов
Обновлено в 09:08
Культура
Борис Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
После войны 2008 года, которые одни называют российско-грузинской, другие — грузинско-осетинской, он не приезжает уже в Россию, отказывается от наград.
Обновлено в 11:08