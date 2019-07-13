Экономика

Государство повысит детские пособия семьям с низким доходомRambler News Service 13 июля в 08:25

Законопроект предусматривает повышение критерия «нуждаемости»: с 1 января 2020 года выплаты будут осуществляться тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в данном субъекте России.
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Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ru13 июля в 06:18

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъ13 июля в 06:03

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ru13 июля в 03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАСС13 июля в 04:54

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новости13 июля в 04:01

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБК13 июля в 04:59

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВ13 июля в 03:24
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:35, Вашингтон
Наука

Технологический барьер энергоустановок для беспилотников устоял

Несмотря на высокий результат, который стал важным шагом на пути создания и испытания в полевых условиях новых источников энергии для беспилотных летательных аппаратов, технологический барьер конкурса не был преодолен.
Обновлено вчера в 13:03
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Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

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Власти Чечни назвали вбросом историю москвички о принуждении к браку

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МВД просит арестовать основателя «Нового потока» Дмитрия Мазурова

Следственные органы просят арестовать председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова.
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Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
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Происшествия

Пять жителей подмосковного Жуковского погибли при пожаре

В подмосковном городе Жуковском в результате пожара, вспыхнувшего в частном жилом доме, погибли пять человек — две женщины и трое детей.
Обновлено в 00:04
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
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Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Общество

Сокуров закроет фонд поддержки кино «Пример интонации»

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» будет закрыт, заявил его основатель Александр Сокуров в рамках дискуссии на киношколе «Индустрия на "Стрелке"».
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии

В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Общество

Названы марки опасного для здоровья куриного мяса

Обновлено в 01:11
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Экономика

Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Транспорт

Ремонт моста поставит автомобилистов в пробку у «Калины»

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, дорожники закроют одну половину моста на ремонт в ночь на 15 июля.
Обновлено 12 июля в 08:42
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

«Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Экономика

Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики

План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Мосгоризбирком отказал в регистрации девяти кандидатам в Мосгордуму

Мосгоризбирком по итогам проверки протоколов сбора подписей отказал девяти гражданам в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 03:21
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

«Сапсан» насмерть сбил жителя Чувашии в Тосно

Как сообщили корреспонденту 47news в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, 14 июля в 15:40 в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что в районе железнодорожной станции Тосно высокоскоростным поездом Санкт-Петербург – Москва совершен смертельный наезд на человека.
Обновлено в 02:44
Общество

На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны

Обновлено в 01:53
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Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы

«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено вчера в 09:42
Авто

Кузова не варятся, не кладется грунт

Автопроизводители в течении семи лет могут отказаться от традиционных технологий изготовления металлических кузовов автомобилей в пользу композитных материалов.
Обновлено в 02:59
Кино

Темнокожая актриса сыграет нового агента «007»

Обновлено в 02:47
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Названа возможная причина гибели 17-летнего биатлониста в Крыму

Обновлено в 02:37
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