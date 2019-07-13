Экономика
Правительство России одобрило повышение пособий на детейМИР 24 вчера в 05:18
Правительство России одобрило законопроект, который касается ежемесячных выплат на первого и второго ребенка от полутора до трех лет. Кабинет министров выступил за увеличение пособий до размера прожиточного минимума.
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Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1»
Обновлено в 10:48
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА предложил 12 млн евро за форварда «Флуминенсе» Педро
По информации «Чемпионата», московский клуб сделал предложение о покупке 22-летнего форварда за 12 миллионов евро.
Обновлено в 16:45
Общество
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено в 17:14
Здоровье
В Латвии предложили предоставлять гражданам право на отказ от жизни
В свою очередь Илзе Винькеле предлагает предоставить пациентам право на эвтаназию путём их отказа от реанимации.
Обновлено в 08:13
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Кортеж Зеленского устроил аварию с автобусами с детьми
Кортеж президента Украины Владимира Зеленского устроил аварию в Запорожской области.
Обновлено в 16:25
Футбол
Гончаренко: ЦСКА показал плохую игру и проиграл по делу
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвёл краткий итог дебютного матча сезона в Российской Премьер-Лиге с "Крыльями Советов" (0:2).
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Экономика
Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты
Лишь 24% россиян считают нужным вкладывать деньги в акции. Для сравнения: в США этот показатель составляет 45%.
Обновлено в 17:01
Экономика
Роста экономики ждут всего 15% российских бизнесменов
Если в феврале 25% предпринимателей ждали оживления деловой активности уже в следующем году, то в июне таких оптимистов было всего 15%, ссылаются на данные опроса аналитики IHS Markit.
Обновлено в 16:49
Экономика
Россия остаётся мировым лидером по экспорту пшеницы
Как прогнозирует Минсельхоз США, Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и в 2020 году.
Обновлено в 12:45
Экономика
Продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, резко растут
В России продажи игрушек, выпущенных по лицензии от видеоигр, за год с мая 2018 г. по май 2019 г. увеличились на 68% – а весь рынок лицензионных игрушек, с героями фильмов и мультфильмов, всего на 2%, говорится в исследовании The NPD Group.
Обновлено в 17:12
Происшествия
При крушении вертолёта Robinson в Подмосковье погиб инструктор Путина
Отмечается, что Никитин был инструктором президента России Владимира Путина и, в частности, обучал его полёту на дельтаплане в 2012 году для участия в эксперименте по спасению занесённого в Красную книгу журавля-стерха в рамках проекта «Полёт надежды».
Обновлено в 16:00
Футбол
Семак о матче с «Тамбовом»: «Зениту» не хватило острых атак
В первом тайме «Зенит» недостаточно остро атаковал, заявил после матча с «Тамбовом» Сергей Семак.
Обновлено в 15:18
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии возросло до шести
Количество жертв аварии с автобусом в Башкирии выросло до шести, сообщили ТАСС в воскресенье в ГИБДД РФ.
Обновлено в 14:24
Космос
В космос запущена российская рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ»
Обновлено вчера в 08:46
Кино
В предстоящем «Джеймсе Бонде 25» агента 007 сыграет темнокожая актриса
Роль агента 007 в предстоящем фильме «Джеймс Бонд 25» сыграет темнокожая актриса Лашана Линч.
Обновлено в 12:31
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено в 13:31
Путешествия
У россиян в Южной Корее возникли проблемы с визами
Отдыхающие из Челябинска, Новосибирска, Орска и Ростова никак не могли покинуть территорию Республики Корея из-за проблем с визами.
Обновлено в 10:17
Общество
Умерла писательница Елена Касьян
Обновлено в 15:08
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Транспорт
По данным терминалов, частные маршрутки в Уфе возят пассажиров бесплатно
За день муниципальный перевозчик продает билетов почти на 400 тысяч рублей, а частный автобус в четыреста раз(!) меньше - на 900 рублей.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес
Соцсети узнали о тайной свадьбе Юлии Барановской
В СМИ просочилась информация, что Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга журналиста Александра Телесова.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47