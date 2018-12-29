Экономика

Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице
Известия
18:11

В России могут вырасти пособия по безработице. Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой и в Минтруде.
Известия18:11

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Правительству предложили увеличить пособие по безработице

URA.Ru20:52

Правительство РФ рассмотрит повышение пособия по безработице

Известия18:11

Пособия по безработице могут вырасти в России

ФАН19:50

Пособия по безработице могут значительно вырасти

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Российские компании хотят обязать делать выплаты в фонд по безработице

Царьград18:38

В России могут значительно увеличиться пособия по безработице

Народные новости20:28

В России предлагают увеличить пособия по безработице

РЕН ТВ17:09
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 22:29, Ашберн
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Снежная лавина накрыла 11 человек в Хабаровском крае

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Welt сообщила о «панике в США» из-за российского «Авангарда»

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Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети

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Происшествия

В Египте подорвали автобус с туристами

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Происшествия

В Серпуховском районе Подмосковья загорелся газопровод

Газопровод горит в Серпуховском районе Московской области, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Обновлено в 20:29
Политика

ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной

Закончено строительство заграждения на российско-украинском участке границы на севере Крыма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.
Обновлено вчера в 21:46
Хоккей

Начался матч МЧМ-2019 Россия — Чехия

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Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Закон, ограничивающий размер начисляемых по договору займа процентов и сумм неустойки ограничен 1,5-кратной суммой долга.
Обновлено в 18:09
Происшествия

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
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Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

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Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород

Обновлено в 06:25
Армия и оружие

National Interest назвал бомбардировщик Ту-22М3М «смертоносным»

Как стало известно, автор публикации Марк Эпископос напомнил, что дальний бомбардировщик производства Казанского авиазавода после распада Советского Союза прошел тотальное обновление.
Обновлено в 02:33
Армия и оружие

В ходе осеннего призыва на военную службу направили 132 тыс. россиян

Обновлено в 20:34
Армия и оружие

Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа

Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено в 20:16
Политика

Володин ответил на требования Макрона и Меркель

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал лидеров Франции Эммануэля Макрона и Германии Ангелу Меркель не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и следовать резолюции Межпарламентского союза о соблюдении этого принципа.
Обновлено в 20:11
Культура

В Израиле умер писатель Амос Оз

В Израиле на 80 году ушел из жизни писатель Амос Оз, сообщает газета The Jerusalem Post.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

Появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

ОАК опубликовала кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 09:48
Политика

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Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Во Франции троих человек арестовали за имитацию казни Макрона

Трех человек поместили под стражу на юго-западе Франции по подозрению в имитации казни президента Франции Эммануэля Макрона, пишет газета Sud-Ouest.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В компании «Красное & Белое» завершились обыски

На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 03:01
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Белый дом: Трамп не отдавал приказ о выводе войск из Афганистана

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону.
Обновлено в 17:37
Наука

В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии

Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 18:19
Общество

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
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На Украине сняли запрет на въезд мужчин из России

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после завершения действия военного положения в стране был снят запрет на въезд мужчин из России.
Обновлено в 12:08
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Роскосмос раскрыл планы СССР установить телефонную связь с Юпитером

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Киев переписал биографию примкнувшего к нацистам Шухевича

Из украинских учебников по истории для 10 классов уберут упоминание о том, что один из главарей украинских националистов Роман Шухевич сотрудничал с дивизией СС «Галичина».
Обновлено в 18:23
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Россиянам в 2019 году поднимут пенсии

Правительство РФ заявило о готовности провести в следующем году индексацию пенсий.
Обновлено в 01:28
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Татьяна Голикова
Российский политик
Российский политик, экономист. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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