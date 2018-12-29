В России могут вырасти пособия по безработице. Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования. Идея в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.

с чего всё началось

В России могут увеличить пособия по безработице. В следующем году правительство планирует переход на страховую модель формирования, пишет «Известия».

Пособия по безработице в России могут вырасти

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