Экономика
Пособия по безработице в России могут вырасти
Пособия по безработице в России могут вырастиЗа облаками02:04
В России могут увеличить пособия по безработице. В следующем году правительство планирует переход на страховую модель формирования, пишет «Известия».
За облаками02:04
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с чего всё началось
В России могут вырасти пособия по безработице. Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования. Идея в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.Известиявчера в 16:01
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Финансы
Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов
В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.
Обновлено в 02:53
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Индекс PMI в сфере услуг России в декабре снизился до 54,4 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре 2018 года опустился до отметки в 54,4 пункта против 55,6 пункта месяцем ранее, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
Обновлено в 01:13
Экономика
Эксперты прогнозируют подорожание авиабилетов в 2019 году
Цены на авиабилеты в начале 2019 года вырастут минимум на 5–7% по причине удорожания авиакеросина и из-за нестабильности рубля.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено вчера в 08:52
Финансы
ЦБ разрешил Райффайзенбанку самостоятельно оценивать риски заемщиков
Райффайзенбанк стал вторым банком, которому Банк России разрешил перейти на внутреннюю методику по управлению кредитными рисками с реализацией подхода на основе внутренних рейтингов (ПВР или IRB-подход).
Обновлено вчера в 09:56
Экономика
Операторов утилизации мусора освободят от НДС
Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 11:29
Экономика
Посол России в США сообщил о росте товарооборота между странами на 16%
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о снижении транзита газа из-за «Северного потока»
В НАК «Нафтогаз Украины» сообщили, что объёмы транзита через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за девять месяцев 2018 года снизились на 7% из-за роста поставок через «Северный поток».
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Виталий Мутко подвел итоги уходящего года
Регионам России передадут больше 200 гектаров федеральных земель, которые пока используются неэффективно.
Обновлено вчера в 22:24
Экономика
Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам
Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 03:29
Экономика
Дерипаска продал девелопера «Главстрой»
Миллиардер Олег Дерипаска (Forbes оценивает его состояние в $6,7 млрд) перестал быть владельцем одного из крупнейших девелоперов России — компании «Главстрой» (головное юридическое лицо — «Главмосстрой»), свидетельствуют материалы базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено вчера в 12:04
Экономика
Путин подписал закон об установке «умных» счетчиков
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах установки интеллектуальных приборов и систем учета электрической энергии.
Обновлено вчера в 08:54
Экономика
ФТС перевыполнила план по перечислениям в бюджет
Федеральная таможенная служба по состоянию на 28 декабря перечислила в бюджет 6 триллионов рублей, что составляет 101,5% от запланированного на 2018 год, сообщает служба.
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
«Национальная медиа группа» и ВТБ купили «СТС медиа»
Медиахолдинг «Национальная медиа группа» (НМГ) и банк ВТБ выкупили «СТС медиа» у Ивана Таврина, сказал сегодня «Ведомостям» представитель НМГ.
Обновлено вчера в 10:21