В России могут вырасти пособия по безработице. Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования. Идея в том, чтобы компании делали отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.

с чего всё началось

В России могут вырасти пособия по безработице. Для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования, подтвердили «Известиям» в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой и в Минтруде.

Происшествия Происшествия Из-под лавины под Хабаровском извлекли восемь человек

Общество Общество Меланья Трамп «без штанов» насмешила пользователей Сети Trump and first lady Melania Trump arrive at Joint Base Andrews after unannounced visit to Iraq and Germany. https: / / t.co / vQJCmzspqn pic.twitter.com / 3jANVwjVHA — ABC News (@ ABC) 27 декабря 2018 г. "Выглядит так, как будто она без штанов", – – отметил пользователь Susie Heather Tyson.

Хоккей Хоккей Сборная России обыграла Чехию в матче молодежного чемпионата мира

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Армия и оружие Армия и оружие Die Welt: российский комплекс «Авангард» «вызвал панику в США» Die Welt подчёркивает, что «основная угроза» комплекса «Авангард» заключается в том, что его сложно обнаружить, так как, по данным издания, дальность действия имеющихся у военнослужащих США радаров недостаточна.

Происшествия Происшествия В Египте подорвали автобус с туристами

Происшествия Происшествия Газопровод загорелся в Подмосковье В Серпуховском районе Московской области произошло возгорание газопровода, сообщили 29 декабря в МЧС.

Армия и оружие Армия и оружие The National Interest оценил модернизацию Ту-22М3М Журнал The National Interest оценил модернизацию российского бомбардировщика Ту-22М3М.

Политика Политика Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка» 28 декабря в ФСБ России по Крыму сообщили об окончании строительства заграждения на границе с Украиной.

Армия и оружие Армия и оружие Покидающие Сирию американские войска решили оставить оружие курдам В Пентагоне собираются предложить президенту США Дональду Трампу передать оружие курдам после того, как американские войска покинут Сирию.

Происшествия Происшествия В Москве задержали 30 дворников, требовавших оплатить им переработку

Наука Наука Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.

Экономика Экономика Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.

Политика Политика ФСБ построила в Крыму забор на границе с Украиной Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского пограничного управления ФСБ РФ, на севере полуострова завершилось строительство заграждения длинной 60 км, а также произведена настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков.

Общество Общество Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород

Общество Общество Лучшие бренды красной икры назвало Роскачество

Происшествия Происшествия «Крабовый король» Олег Кан сбежал из России Сахалинский бизнесмен Олег Кан, известный по прозвищу "Крабовый король", сбежал из России после выхода на телеканале "Россия" расследования Эдуарда Петрова "Крабовая ловушка-2".

Политика Политика Путин и Лукашенко проведут встречу 29 декабря

Общество Общество Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Политика Политика Песков рассказал, как Путин встретит Новый год Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.

Экономика Экономика Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».

Армия и оружие Армия и оружие Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.

Политика Политика На Украине опровергли снятие запрета на въезд для российских мужчин Пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян опроверг свое собственное заявление о снятии запрета на въезд мужчин из России.

Наука Наука В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу

Происшествия Происшествия В сети «Красное & Белое» прошли обыски, парализовавашие работу В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа.

Происшествия Происшествия Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.

Финансы Финансы Средняя ставка по ипотечным кредитам в ноябре превысила 9,5% Банки повысили ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года.

Экономика Экономика Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.